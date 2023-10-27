Упавшего в люк с горячей водой подростка подключили к ИВЛ
Следователи возбудили уголовное дело
27 октября 2023, 14:31, ИА Амител
Упавшего в коллектор с горячей водой в Екатеринбурге подростка подключили к ИВЛ, сообщили в Минздраве Свердловской области.
"Ребенок находится в реанимации на ИВЛ, в тяжелом состоянии. Ожоги 50-55% площади тела", – рассказали в ведомстве, отметив, что врачи решают вопрос об операции.
По данным регионального Следкома, инцидент случился вечером 26 октября. Подросток 2009 года рождения гулял с приятелем и в одном из дворов по улице 40 лет Октября мальчики увидели два канализационных колодца без крышек, прикрытых остекленными рамами.
"На одну из этих рам пострадавший подросток встал, и под тяжестью веса несовершеннолетнего стекло треснуло. Он самостоятельно выбрался, а свидетели вызвали скорую помощь", – отметили в СК.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура тем временем проверяет соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры.
14:48:46 27-10-2023
На одну из этих рам пострадавший подросток встал----- зачем? Чтобы проверить, провалится или нет? Ну вот, проверил.
14:49:23 27-10-2023
Мальчик, конечно, со странностями. В 14 лет не понимать, что в люк можно упасть и что это опасно - очень странно. Это как проверять, что будет, если есть мухоморы - отравишься или пронесет?
16:21:08 27-10-2023
Теперь из-за малолетнего дауна затаскают комунальщиков. Ребенок сам встал и упал.
16:28:03 27-10-2023
Справедливости ради надо привлечь коммунальщиков. Нормы нарушены. Какие на в на открытые люди??? Чем думали службы эти??
17:09:05 27-10-2023
Что ж он люстру не проверил, крепко ли висит?
17:25:21 27-10-2023
Какое то сборище пустобрюхих комунальщиц собралось. Вы кашолки реально не соображаете что мальчишка ещё ребёнок и находится он иежду жизнью и смертью из за таких как вы Ну не дано вам плодиться, теперь ненавидите всех детей?
18:41:56 27-10-2023
Гость (17:25:21 27-10-2023) Какое то сборище пустобрюхих комунальщиц собралось. Вы кашол... Да ты хамка, как мы видим. А пацан дурной. Ему 14 лет! Он чего ждал, когда на стекло встал над открытым люком? Там умственной осталости не наблюдается? Так за ручку надо было водить эту недоросль, раз не соображает ничего. А вы тоже хороши. Самой себе лайки ставить во сто раз - ума много не надо. Лучше лишний раз своим детям основы безопасности расскажите, чем потом искать - кто виноват в том, что они лезут куда попало.
18:41:57 27-10-2023
Гость (17:25:21 27-10-2023) Какое то сборище пустобрюхих комунальщиц собралось. Вы кашол... А мы при чём? Наши дети там не шляются, а уроки учат, дома сидят
18:48:02 27-10-2023
Гость (17:25:21 27-10-2023) Какое то сборище пустобрюхих комунальщиц собралось. Вы кашол... А ты чего решила, что у нас нет детей? И в чём НАС тут обвиняешь? Мы этого глупого ребенка ставили что-ли ставили на стекло над люком? Или его родители, которые мало того, что тупого ребенка родили, так еще и не объясняют ему ничего (в нос карандаш не пихать, непонятные жидкости не пить, к открытым люкам не лезть и прочее). А ты с больной головы на здоровую не перекладывай ответственность.
20:35:55 27-10-2023
Гость (17:25:21 27-10-2023) Какое то сборище пустобрюхих комунальщиц собралось. Вы кашол... ему 14 лет, вы своих такими же инфантилами несоображающими выращиваете? поступок=следствие в 14 лет проблема что ли спрогнозировать?! если только он с отклонениями в развитии, тогда очень извиняюсь. Тут его опекуны виноваты, нельзя юольных детей выпускать на самовыгул
17:46:00 27-10-2023
Очень странно. Открытый люк с кипятком прикрыли СТЕКЛОМ?