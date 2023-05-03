Управление образования Рубцовска взяло на контроль ситуацию в детсаду

Родитель воспитанника разместила в Сети информацию о неподобающем обращении с её ребёнком в образовательной организации

03 мая 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Управление образования города Рубцовска контролирует ситуацию в одном из детсадов города. Ранее родитель воспитанника дошкольного учреждения разместила в Сети информацию о неподобающем обращении с её ребёнком в образовательной организации.

Суть конфликта в управлении не раскрыли, однако отметили, что проверка информации началась ещё 2 мая. Представители подразделения по делам несовершеннолетних провели проверку в детском саду по факту обращения мамы. "Факт нанесения побоев ребёнку не подтвердился", – добавили там.

Вместе с тем воспитатель, на которого пожаловалась родительница, уже подал заявление на увольнение. С коллективом детсада провели работу. Проверка продолжается.