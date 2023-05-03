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Управление образования Рубцовска взяло на контроль ситуацию в детсаду

Родитель воспитанника разместила в Сети информацию о неподобающем обращении с её ребёнком в образовательной организации

03 мая 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Управление образования города Рубцовска контролирует ситуацию в одном из детсадов города. Ранее родитель воспитанника дошкольного учреждения разместила в Сети информацию о неподобающем обращении с её ребёнком в образовательной организации. 

Суть конфликта в управлении не раскрыли, однако отметили, что проверка информации началась ещё 2 мая. Представители подразделения по делам несовершеннолетних провели проверку в детском саду по факту обращения мамы. "Факт нанесения побоев ребёнку не подтвердился", – добавили там.

Вместе с тем воспитатель, на которого пожаловалась родительница, уже подал заявление на увольнение. С коллективом детсада провели работу. Проверка продолжается. 

Комментарии 3

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Олег

00:11:57 04-05-2023

Если не подтвердилось зачем увольнятся? В суд за клевету?

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максим

08:00:28 04-05-2023

дома родители своих детей воспитывают,включая и физическое наказание,а в детском саду,видите ли, нельзя до него и пальцем коснуться.Слова они не всегда понимают.Я на стороне воспитателя

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Гость

10:51:16 04-05-2023

максим (08:00:28 04-05-2023) дома родители своих детей воспитывают,включая и физическое н... Еще не хватало, чтобы чужие люди лупили ребенка. Если вы не против, вашего кто угодно пусть лупит.

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