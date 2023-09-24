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Управляющая компания залатала пол в барнаульской двухэтажке

Провал образовался накануне возле входа в подъезд

24 сентября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба районной администрации
Фото: пресс-служба районной администрации

Управляющая компания починила провалившийся пол в аварийной двухэтажке в Барнауле. Ранее о провале сообщили пользователи в соцсетях.

Накануне прямо на входе во второй подъезд образовался провал. Дыра расположилась рядом с дверью и угодить в нее было очень легко.

Представители администрации Железнодорожного района, администрации города и УК "Респект" осмотрели повреждение, после чего сотрудники управляющей компании залатали его.

Теплосети не повреждены.

Комментарии 9

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Гость

19:12:31 24-09-2023

Выполнили свою работу - и герои? А это не само собой разумеющееся?

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Гость

23:18:04 24-09-2023

Гость (19:12:31 24-09-2023) Выполнили свою работу - и герои? А это не само собой разумею... Ну вроде отремонтировать или починить это да, само собой раземеющееся для нормального человека. А залатать - это на уровне чуда

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Гость

07:36:53 25-09-2023

Вот он, настоящий рывок с колен, прорыв. на заколачивание дыры выезжают представители администрации. вот клоуны. дожили. скоро на чиркаши в унитазе будут выезжать

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Сутяжник

08:25:37 25-09-2023

А сделали то как? Руки бы им оторвать за такую работу!

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Гость

08:27:51 25-09-2023

Сделано? сделано.. дыры нет? нет что еще вам надо?

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гость

08:53:07 25-09-2023

Ой, вот вам и позитив ))) Проворней народ, не провалитесь! Ого! Безобразие. Где табличка " Осторожно колодец! Что-то да забудут.

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ыть

08:58:19 25-09-2023

Эту аварийную двухэтажку мож в следующем году снесут. Дыру что, нужно было гранитом и мрамором заделывать? Другое дело, что это четкий сигнал, что дом свое отжил, людей переселять начинайте.

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Гость

09:05:23 25-09-2023

Не гранитом а мрамором! хих

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Гость

13:55:59 25-09-2023

сюжет достойный места на федеральном канале. Утрем нос всем тем кто не верил, что мы встаем с колен.

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