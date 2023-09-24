Управляющая компания залатала пол в барнаульской двухэтажке

Провал образовался накануне возле входа в подъезд

24 сентября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба районной администрации

Управляющая компания починила провалившийся пол в аварийной двухэтажке в Барнауле. Ранее о провале сообщили пользователи в соцсетях.

Накануне прямо на входе во второй подъезд образовался провал. Дыра расположилась рядом с дверью и угодить в нее было очень легко.

Представители администрации Железнодорожного района, администрации города и УК "Респект" осмотрели повреждение, после чего сотрудники управляющей компании залатали его.

Теплосети не повреждены.