Ураган с порывами ветра под 120 км/ч обрушится на Алтайский край
В регионе объявлено штормовое предупреждение
09 января 2024, 14:29, ИА Амител
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за надвигающегося урагана: порывы ветра в регионе во второй половине дня 10 января и сутки 11 января местами могут превысить опасную отметку в 33 метра в секунду. Помимо усиления ветра синоптики передают потепление с метелями, мокрым снегом, дождем. Также возможно отложение мокрого снега на проводах и ветках деревьев.
"Разгул стихии начнется с южных районов во второй половине дня в среду. Ветер в Алтайском крае усилится до 18-23 м/с, местами его порывы достигнут 25-30 м/с, а в отдельных районах он будет ураганным: до 33 м/с и более", – сообщили amic.ru региональном Гидрометцентре.
Еще в ночь на 10 января в крае будет довольно холодно: столбики термометров покажут от -22 до -27 градусов. А уже днем потеплеет до -2...-7, по югу воздух прогреется до +2...+7. В ночь на четверг температуры будут по всему региону отрицательными: от -4 до -18 градусов. На фоне таких перепадов на дорогах будет очень скользко.
Напомним, 19 ноября по территории Алтайского края пронесся ураган – скорость ветра на большей части региона составила 25-30 м/с. В Благовещенке он усилился до 32 м/с, страшнее всего было в Усть-Чарышской Пристани – здесь ураганный ветер дул со скоростью 35 м/с. Нанесенный ущерб социальным объектам составил миллионы рублей. Со зданий срывало кровли и обшивку, без света остались более 70 населенных пунктов, деревья ломало и вырывало с корнями – они падали на дома, автомобили и проезжую часть. Один человек погиб, еще 12 получили травмы.
14:59:13 09-01-2024
Так, дайте более точный прогноз - когда ждать ураганный ветер? Южные районы, Вы там как? еще не началось? И что делать при такой обстановке?
16:05:51 09-01-2024
гость (14:59:13 09-01-2024) Так, дайте более точный прогноз - когда ждать ураганный вете... Что делать? Желательно на улицу не выходить, а если вышел, оглядываться по сторонам и на небо - запросто может что-нибудь прилететь на голову, типа кусок жести или профлист с крыши. Машину поставить в гараж.
15:54:05 09-01-2024
И занятия в школе не отменяют, идите в любую погоду.
16:35:03 09-01-2024
ОЛЕСЯ (15:54:05 09-01-2024) И занятия в школе не отменяют, идите в любую погоду. ... отправлять или не отправлять ребенка в школу в непогоду - ответственность исключительно родителей.
16:02:03 09-01-2024
южный район отвечает; на небе ясно, туч нет, ветер западный 7-8 м сек. очень холодный. Вообще похолодало в течение дня порядочно (утром было минус 5). Сейчас примерно минус 15. Ураган - это скоростное перемешение масс воздуха, начинается обычно с повышения температуры. Наверное, завтра начнется после обеда, когда температура скакнет к плюсам. Резкие перепады температуры вызывают мощное перемещение воздушных масс. Снег нужен очень и много. Иначе летом будет засуха.
23:58:13 09-01-2024
гость (16:02:03 09-01-2024) южный район отвечает; на небе ясно, туч нет, ветер западный ... Держите в курсе!
16:22:40 09-01-2024
Всякие гисметео говорят, что сильный ветер был прошедшей ночью и далее будет тише. Утром 11.01 обещают ветер слабее чем был прошедшей ночью.
17:06:57 09-01-2024
По краю, совсем не означает, что и в Барнауле тоже.
04:29:25 11-01-2024
Уже Власиха сидит без электроэнергии. У всех газовое отопление. А котлы от сети работают. Точнее, НЕ РАБОТАЮТ ((((( За два часа без света в доме уже прохладно.