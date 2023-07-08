Не разлей вода. В Барнауле определят сильнейших спортсменов Сибири и Урала по гребле

Для сибирских и уральских гребцов это отличный шанс проверить силы перед Первенством России, которое в этом году пройдет в Воронеже

08 июля 2023, 07:01, ИА Амител

На барнаульском гребном канале впервые в истории Алтайского края стартовало Первенство Сибирского и Уральского федеральных округов по гребле на байдарках и каноэ. В межрегиональном турнире принимают участие юноши и девушки трех возрастных категорий: "до 15 лет", "до 17 лет", "до 19 лет".

В течение трех дней, 7,8, 9 июля, на воду выйдут более 200 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Омской областей и Алтайского края. Для сибирских и уральских гребцов это отличный шанс проверить силы перед Первенством России, которое в этом году пройдет в Воронеже.

С приветственным словом к участникам и гостям состязаний обратились министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, старший тренер молодежной сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Константин Вишняков.

Директор СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко Юрий Морозов зачитал приветственный адрес Президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова. В послании Евгений Юрьевич подчеркнул, что гребной канал Барнаула за последние годы стал местом проведения крупнейших международных, Всероссийских и межрегиональных соревнований. А успешное проведение в 2021 году II этапа Кубка мира открыло для столицы Алтайского края перспективы проведении соревнований самого высокого уровня.

По словам Константина Вишнякова, идея объединения спортсменов Урала и Сибири в рамках межрегионального первенства - правильная инициатива. В пользу этого говорит удобная логистика, спортсмены получают возможность выступить в условиях мирового уровня, поскольку на барнаульском гребном канале установлены самые современные дистанция и стартовые системы. "Такие есть лишь в нескольких регионах", - подчеркнул спикер.

Об этом говорили и тренеры, приехавшие в краевую столицу из других регионов.

Людмила Сотникова, тренер по гребле на байдарках и каноэ, спортивный судья всероссийской категории (г. Омск):

"Гребной канал в Барнауле – единственный на весь Урал и всю Сибирь. Очень хорошо, что у нас есть такая спортивная арена. Идея проведения первенства двух федеральных округов в Барнауле мне нравится. Для спортсменов это хорошая проверка своих сил перед выездом на Первенство России. А новички могут здесь познакомиться с тем, как выглядит дистанция, фотоловушки. Например, вести ребят за 3000 километров из Омска в Воронеж, где есть канал, и учить их там стартовать – весьма накладно, отнимает много времени и сил. Проще приехать к вам".

Валерия Сергейчева, тренер по гребле на байдарках и каноэ (Челябинская область):

"Не хватало таких соревнований, потому что в других регионах всегда были межрегиональные соревнования, а мы, как бы, были в стороне. Соревнований у гребцов не так много и еще одно положительно скажется на развитии конкуренции. В добавок ко всему, по итогу Первенства СФО и УФО успешно выступившим присваиваются спортивные разряды. Думаю, мы теперь будем стабильно каждый год тут встречаться".

Заслуженный тренер России Нина Воробьева считает, что Первенство Сибирского и Уральских округов укрепит связи между спортивными федерациями Урала и Сибири.

Нина Воробьева, Заслуженный тренер России, главный тренер Свердловской области по гребле на байдарках и каноэ:

"Первый раз на барнаульском гребном канале я побывала в начале 2010-х - на Спартакиаде учащихся России. За это время Алтайский край на 10 ступенек вверх поднялся. Сборная вашего региона очень усилилась. Да и Барнаульский гребной канал развивается просто здорово. Белой завистью завидую: какая у вас база, дорожки. У нас их нет. Очень нравится здесь, хорошо. Погода радует. Вам повезло. Мы двумя руками за проведение здесь не только Первенства СФО и УФО, но и за проведение Первенства России. Ехать недалеко, отличные условия и безопасно".



Состязаться на барнаульском канале спортсмены будут на дистанциях: 200, 500 и 1000 метров в каноэ-одиночке и байдарке-одиночке, в каноэ-двойке и байдарке-двойке.

Алтайский край на Первенстве представят 90 воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко В том числе, недавно получившие спортивное звание мастер спорта: Александра Власова, Александр Сухой, Павел Бегеев.

По итогам Первенства Сибирского и Уральского федеральных округов по гребле на байдарках и каноэ отличившимся спортсменам будут присвоены спортивные разряды. Лучшие войдут в составы региональных сборных для участия в Первенстве России.

Посетить Первенство Уральского и Сибирского федеральных округов по гребле на байдарках и каноэ на этих выходных могут все желающие. Барнаульский гребной канал находится по адресу: Новосибирский тракт, 23.

Заезды 8 и 9 июня стартуют в 9:30 и будут продолжаться до вечера.

Также у тренеров Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко прямо на соревнованиях вы можете узнать об условиях приема детей в спортшколу.