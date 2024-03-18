Уролог назвал признаки, предшествующие импотенции

Одним из главных является снижение интереса к половой активности

18 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Грустный мужчина / Фото: phere.com

Врач-андролог, врач-уролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Батор Гончиков рассказал о признаках, указывающих на развитие импотенции. Его слова передает "Газета.ру".

Первоначальный симптом импотенции – ослабление интереса к половой активности и возникновение эректильной дисфункции во время акта: недостаток жесткости пениса или ее переменчивость. Это иногда сопровождается другими симптомами, такими как сильная усталость, ослабление либидо и проблемы с мочеполовой системой, включая частые посещения туалета, слабый напор мочи и дискомфорт при мочеиспускании.

Некоторые мужчины, страдающие от предстоящей импотенции, могут столкнуться с задержками эякуляции или сложностями в достижении оргазма. Эти проблемы могут быть связаны с нарушением нервной системы или гормональным дисбалансом.

При этом эксперт отметил, что наличие одного или нескольких симптомов не обязательно связано с импотенцией. Для того чтобы определить причину их возникновения, нужно обратиться к врачу.