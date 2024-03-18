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Уролог назвал признаки, предшествующие импотенции

Одним из главных является снижение интереса к половой активности

18 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Грустный мужчина / Фото: phere.com
Грустный мужчина / Фото: phere.com

Врач-андролог, врач-уролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Батор Гончиков рассказал о признаках, указывающих на развитие импотенции. Его слова передает "Газета.ру".

Первоначальный симптом импотенции – ослабление интереса к половой активности и возникновение эректильной дисфункции во время акта: недостаток жесткости пениса или ее переменчивость. Это иногда сопровождается другими симптомами, такими как сильная усталость, ослабление либидо и проблемы с мочеполовой системой, включая частые посещения туалета, слабый напор мочи и дискомфорт при мочеиспускании.

Некоторые мужчины, страдающие от предстоящей импотенции, могут столкнуться с задержками эякуляции или сложностями в достижении оргазма. Эти проблемы могут быть связаны с нарушением нервной системы или гормональным дисбалансом.

При этом эксперт отметил, что наличие одного или нескольких симптомов не обязательно связано с импотенцией. Для того чтобы определить причину их возникновения, нужно обратиться к врачу.

медицина

Комментарии 4

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Гость

10:19:46 18-03-2024

Эх, собрать бы всех девчат оптом, и в розницу и в розницу и в розницу

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Гость

10:57:51 18-03-2024

Гость (10:19:46 18-03-2024) Эх, собрать бы всех девчат оптом, и в розницу и в розницу и ... Давай хоть не всех, а сортовых

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Гость

11:01:24 18-03-2024

Мечты этих самых, импо....?

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Гость

11:17:54 18-03-2024

Гость (11:01:24 18-03-2024) Мечты этих самых, импо....?... Вот вы даже слово стесняетесь дописать. Считаете, что это что-то неприличное и постыдное.

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