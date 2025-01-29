Уролог перечислил главные правила здоровья мужчин старше 30 лет

Среди них — правильное питание и регулярный секс

29 января 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: John Fornander / unsplash.com

Уролог Марк Гадзиян в своем телеграм-канале поделился советами по сохранению здоровья для мужчин старше 30 лет.

Основные рекомендации включают:

правильное питание – не есть сладкое и мучное, увеличить в рационе долю белка и клетчатки;

не есть сладкое и мучное, увеличить в рационе долю белка и клетчатки; физическая активность – ходить пешком минимум по 40 минут в день и заниматься силовыми тренировками дважды в неделю;

ходить пешком минимум по 40 минут в день и заниматься силовыми тренировками дважды в неделю; контрастный душ – принимать его два-три раза в неделю и посещать баню раз в две недели;

принимать его два-три раза в неделю и посещать баню раз в две недели; сон – спать не менее семи часов без пробуждений;

спать не менее семи часов без пробуждений; эмоциональное здоровье – научиться справляться с трудностями без наркотиков, сигарет и алкоголя;

научиться справляться с трудностями без наркотиков, сигарет и алкоголя; личная жизнь – заниматься сексом минимум дважды в неделю и проводить время за любимым занятием.

Также врач посоветовал "хоть раз сдать анализы и понять, куда двигаться дальше", а также разобраться, какие БАДы следует принимать.