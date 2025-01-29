Уролог перечислил главные правила здоровья мужчин старше 30 лет
Среди них — правильное питание и регулярный секс
29 января 2025, 14:00, ИА Амител
Фото: John Fornander / unsplash.com
Уролог Марк Гадзиян в своем телеграм-канале поделился советами по сохранению здоровья для мужчин старше 30 лет.
Основные рекомендации включают:
- правильное питание – не есть сладкое и мучное, увеличить в рационе долю белка и клетчатки;
- физическая активность – ходить пешком минимум по 40 минут в день и заниматься силовыми тренировками дважды в неделю;
- контрастный душ – принимать его два-три раза в неделю и посещать баню раз в две недели;
- сон – спать не менее семи часов без пробуждений;
- эмоциональное здоровье – научиться справляться с трудностями без наркотиков, сигарет и алкоголя;
- личная жизнь – заниматься сексом минимум дважды в неделю и проводить время за любимым занятием.
Также врач посоветовал "хоть раз сдать анализы и понять, куда двигаться дальше", а также разобраться, какие БАДы следует принимать.
14:06:25 29-01-2025
А теребунькать можно?
14:34:04 29-01-2025
Мазок (14:06:25 29-01-2025) А теребунькать можно?... Вы что ослепнуть хотите?!
14:45:11 29-01-2025
Гость (14:34:04 29-01-2025) Вы что ослепнуть хотите?!... Он хочет чтобы на ладошках волосы выросли и можно было экономить на варежках/перчатках.
16:00:38 29-01-2025
Гость (14:45:11 29-01-2025) Он хочет чтобы на ладошках волосы выросли и можно было эконо... В школе напугали?
15:12:30 30-01-2025
Гость (14:34:04 29-01-2025) Вы что ослепнуть хотите?!... а там у него что глаза есть? вы что такого мужика видали? серьезно???
14:07:46 29-01-2025
и регулярный секс --- надо легализовать как медицинские процедуры. Пусть платные, можно по направлению уролога
16:53:25 29-01-2025
Гость (14:07:46 29-01-2025) и регулярный секс --- надо легализовать как медицинские проц... По ОМС: запись на 2 неделе вперед, 1 час в очереди и 4 минуты на прием.
15:08:44 30-01-2025
Гость (16:53:25 29-01-2025) По ОМС: запись на 2 неделе вперед, 1 час в очереди и 4 минут... ну после очереди в поликлинике надо будет еще час на вставание органа
14:11:48 29-01-2025
"правильное питание – не есть сладкое и мучное" А жареное, острое, соленое, жирное, алкогольное, в сухомятку можно?
14:37:51 29-01-2025
У них и так только "это" на уме. Пусть воздержатся, полезнее будет.
14:46:24 29-01-2025
"..и проводить время за любимым занятием"
Так это секс, что может быть лучше и любимей?
17:11:18 29-01-2025
Гость (14:46:24 29-01-2025) "..и проводить время за любимым занятием"Так это секс, ч... жаль вас
17:33:44 29-01-2025
Гость (17:11:18 29-01-2025) жаль вас... Мне тоже его жаль. Бухать и спать интереснее.
16:42:34 29-01-2025
у мужиков, как на фото, проблем нет. Там явно и питание и секс, все на месте. А у мамкиных пролактиновых оладушков со щечками, пузиком и молочными железами первого размера явные проблемы. Достаточно посмотреть на себя в зеркало и сразу понятно, есть проблемы со здоровьем или нет
17:06:15 29-01-2025
Гость (16:42:34 29-01-2025) у мужиков, как на фото, проблем нет. Там явно и питание и се... внешность обманчива
15:11:37 30-01-2025
Гость (16:42:34 29-01-2025) у мужиков, как на фото, проблем нет. Там явно и питание и се... девушка если мужик у нас не курит не пьет и без пузика то у него скорее всего проблемы с головой -психопат скорее всего. Для бабы это много хуже
19:56:48 29-01-2025
Секс- скотское понятие. Должна быть любовь.
08:38:56 30-01-2025
Гость (19:56:48 29-01-2025) Секс- скотское понятие. Должна быть любовь.... Процесс похода в туалет по большому вообще не романтичен, но необходим и должен быть регулярным. Иначе будут проблемы со здоровьем
11:31:38 30-01-2025
У урологов свой особый взгляд на мир.
И у проктологов.