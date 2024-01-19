Уровень износа теплосетей в среднем по России превышает 30%

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Севастополе, где износ теплосетей превышает 90%

19 января 2024, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уровень износа тепловых сетей в среднем по России достигает 30%. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на последние данные Росстата, которые свидетельствуют о состоянии инфраструктуры ЖКХ по состоянию на 2022 год.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Севастополе, где износ теплосетей превышает 90%. Еще в пяти, Северной Осетии, Липецкой области, Кабардино-Балкарии, Томской и Свердловской областях, в замене нуждаются более 50% тепло- и паровых сетей. В Подмосковье износ оказался чуть ниже среднероссийского уровня – 29%.

Отметим, что в Алтайском крае износ теплосетей также превышает 30%, а средний уровень по Сибири – 39%. При этом в регионе за последние пять лет снизилось число аварий – с 479 до 167.