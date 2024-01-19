Уровень износа теплосетей в среднем по России превышает 30%
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Севастополе, где износ теплосетей превышает 90%
19 января 2024, 23:45, ИА Амител
Уровень износа тепловых сетей в среднем по России достигает 30%. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на последние данные Росстата, которые свидетельствуют о состоянии инфраструктуры ЖКХ по состоянию на 2022 год.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Севастополе, где износ теплосетей превышает 90%. Еще в пяти, Северной Осетии, Липецкой области, Кабардино-Балкарии, Томской и Свердловской областях, в замене нуждаются более 50% тепло- и паровых сетей. В Подмосковье износ оказался чуть ниже среднероссийского уровня – 29%.
Отметим, что в Алтайском крае износ теплосетей также превышает 30%, а средний уровень по Сибири – 39%. При этом в регионе за последние пять лет снизилось число аварий – с 479 до 167.
00:57:10 20-01-2024
Зато как нам рассказывают, что Европа замерзнет, мёрзнуть похоже будем мы.
04:54:45 20-01-2024
Ну и где ваша ПРАВДА, что частник лучший управленец на предприятии!? При выкачивании денег из предприятия он лучший, я не спорю. Но вот как эффективный руководитель!? Это полное враньё!!! Для введения народа в заблуждение! Эх не туда нас завернули в 90-е!!!?
07:11:32 20-01-2024
Дурдом. Походу закончилось советское наследие
08:58:55 20-01-2024
Гость (07:11:32 20-01-2024) Дурдом. Походу закончилось советское наследие... Там уже советского ничего нет. В 90-м начали менять советские трубы.
11:51:37 20-01-2024
Гость (08:58:55 20-01-2024) Там уже советского ничего нет. В 90-м начали менять советски... На что ты в начале 90х начал менять советское,сказочный ты наш,явно кто то не жил в тот период и не в курсе тех событий
10:41:23 20-01-2024
Гость (07:11:32 20-01-2024) Дурдом. Походу закончилось советское наследие... заканчивается...! на наших глазах...
09:36:00 20-01-2024
Цифру износа можно смело помножить на два,что подтверждается аварией в подмосковье и если там не кто не чего не менял,то у нас даже не задумывались,а по малым городам если брать,и не вспоминали,так что готовимся(последний пример Славгород)
10:32:19 20-01-2024
Это Ленин бомбу подложил :)
13:41:08 20-01-2024
Гость (10:32:19 20-01-2024) Это Ленин бомбу подложил :)... Ух, большевики гады!? Не могли сразу со своим Социализмом придумать вечные: кирпичи с бетоном и трубы с проводами!!!??? Заводы, фабрики, школы клубы и больницы строили тыщами, а до вечного материала додуматься не смогли...!? Сегодняшние буржуины жили бы себе жили и добра наживали!? Ни о чем не думая...!? А тут, бац! Нужно было в модернизацию какой-то инфраструктуры вкладываться, вместо того что бы в карман, ну т.е. в афшоры... Изверги Коммунисты...
12:26:32 20-01-2024
Как так? У нас в крае много лет повышают тарифы ЖКУ под предлогом замены изношенных труб и прочего. А оказывается, что-то меняют так, что необходимо менять снова и снова. Нельзя сделать , чтобы на 50 лет. В чем причина? Тем более, что появились новые материалы и технологии.
16:57:26 20-01-2024
У нас в прошлом году меняли советские трубы толщина стенки 8 мм, а положили толщина стенки 5 мм. Спецы которые ложили эти трубы говорили, что они изготовлены из чермета консервных банок. На поколение не хватит.
18:38:05 20-01-2024
Заниженная ложь. Больше 60%.