Уровень воды в Оби у Барнаула достиг отметки почти 500 сантиметров

По прогнозам специалистов, он может увеличиться до 590 см

19 мая 2024, 14:57, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Уровень воды в Оби у Барнаула составляет почти 500 см, а может подняться до 590 см. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"По предварительному прогнозу в ближайшие дни уровень воды будет подниматься. На днях в Затоне будет развернута оперативная группа спасателей и аварийно-спасательное формирование городского управления ГОЧС, также на следующей неделе будем проводить дополнительные подворовые обходы жителей", – рассказал начальник Управления по делам ГОЧС г. Барнаула Владимир Драчев.

Сейчас в Затоне нет затопленных участков. Местным жителям постоянно сообщают об актуальном уровне воды.

Участники совещания объехали территорию микрорайона Затон, посетили дорогу на остров Шубинский, проверили состояние понтонного моста.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк призвал жителей Затона соблюдать правила безопасности при паводке.