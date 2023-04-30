Уровень воды в районе Бийска за сутки вырос почти на метр

По словам местных жителей, песчаный берег Бии за один день скрылся под водой

30 апреля 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске уровень воды в реке за сутки вырос почти на метр. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В службе 112 отметили, что воды действительно стало больше, но пока повода для паники нет.

По словам горожан, противоположный берег у понтонного моста, где есть песчаный пляж, за сутки скрылся под водой.

Водители отмечают, что из-за высокого уровня воды по самому мосту удобно ехать. При этом горожане переживают, что при сильном повышении уровня воды понтонный мост придётся разбирать.