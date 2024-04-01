Уровень воды в реке Алей превысил опасную отметку, есть подтопления
Рассказываем, какие еще реки в Алтайском крае на особом контроле
01 апреля 2024, 10:27, ИА Амител
Уровень воды в реке Алей вблизи города Алейска 1 апреля на 08:00 преодолел критическую отметку подтопления: вода вышла на пойму, подтоплена одна из улиц. Об этом сообщила amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.
"Штормовое предупреждение по Алейску мы объявили 31 марта. Отметка подтопления здесь — 805 сантиметров. К утру 1 апреля уровень воды в Алее составил 806 сантиметров. Вода продолжает набегать", - рассказала гидролог.
В Алтайском крае 31 марта объявили еще два штормовых предупреждения из-за высокой вероятности подтопления. Река Чапша угрожает селу Красногорское, а Чарыш может выйти из берегов в районе Белоглазово. Запас здесь еще есть, специалисты следят за развитием ситуации.
"У Чарыша в этом году нетипично протекает вскрытие: в верховьях разводья, участками чисто, участками наблюдаются подвижки льда. Затора пока нет, следим за развитием событий. Утром в районе Белоглазово было 453 см, опасная отметка здесь 580. Но в связи с потеплением, думаю, уровни там начнут повышаться и подъемы пойдут активнее", — отметила Ольга Прахт.
На реке Обь идут небольшие подъемы уровней: от 5 до 40 см. На главной водной артерии в основном наблюдаются закраины. В верховьях, в Фоминском, сегодня впервые была отмечена подвижка льда.
"Очень большие подъемы идут по Чумышу. Начались весенние ледовые явления: закраины, вода течет поверх льда. Но там еще ледостав и до последнего времени были очень низкие уровни, пока их повышения ничем не грозят. Однако Чумыш на особом контроле, так как там очень много снега", — рассказала Ольга Прахт.
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