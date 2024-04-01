Рассказываем, какие еще реки в Алтайском крае на особом контроле

01 апреля 2024, 10:27, ИА Амител

Паводок-2024. Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Уровень воды в реке Алей вблизи города Алейска 1 апреля на 08:00 преодолел критическую отметку подтопления: вода вышла на пойму, подтоплена одна из улиц. Об этом сообщила amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Штормовое предупреждение по Алейску мы объявили 31 марта. Отметка подтопления здесь — 805 сантиметров. К утру 1 апреля уровень воды в Алее составил 806 сантиметров. Вода продолжает набегать", - рассказала гидролог.

В Алтайском крае 31 марта объявили еще два штормовых предупреждения из-за высокой вероятности подтопления. Река Чапша угрожает селу Красногорское, а Чарыш может выйти из берегов в районе Белоглазово. Запас здесь еще есть, специалисты следят за развитием ситуации.

"У Чарыша в этом году нетипично протекает вскрытие: в верховьях разводья, участками чисто, участками наблюдаются подвижки льда. Затора пока нет, следим за развитием событий. Утром в районе Белоглазово было 453 см, опасная отметка здесь 580. Но в связи с потеплением, думаю, уровни там начнут повышаться и подъемы пойдут активнее", — отметила Ольга Прахт.

На реке Обь идут небольшие подъемы уровней: от 5 до 40 см. На главной водной артерии в основном наблюдаются закраины. В верховьях, в Фоминском, сегодня впервые была отмечена подвижка льда.