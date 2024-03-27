Уровень воды в реке в районе Рубцовска подходит к критическому уровню

Спасатели контролируют гидрологическую обстановку в регионе

27 марта 2024, 13:40, ИА Амител

Разлив реки / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае специалисты МЧС контролируют гидрологическую обстановку в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На особом контроле Главного управления находится город Рубцовск и населенный пункт Старо-Алейское, где уровень воды подходит к критическим отметкам в 560 см. и 300 см. соответственно. В районе Рубцовска на реке Алей идет ледоход, в районе села Старо-Алейское вода течет поверх льда", - сказано в сообщении.

Спасатели контролируют ситуацию. Круглосуточно дежурят более 700 человек личного состава и 270 единиц техники.