Уроженца Алтая Панкратова-Черного госпитализировали в Москве
Его жена опровергла, что причиной служит инфаркт
08 февраля 2024, 19:05, ИА Амител
Жена уроженца Алтайского края Панкратова-Черного опровергла слухи, что ее мужа положили в больницу с инфарктом. Как сообщает телеканал "360", она рассказала, что мужчина поскользнулся в гололед.
"Сейчас все в порядке. Упал в гололед", – заявила она.По информации источника "360", скорая помощь приезжала домой к Панкратову-Черному вечером 5 февраля. Актера увезли в больницу с предварительным диагнозом "пароксизмальная аритмия".
По информации Shot, артист пожаловался на самочувствие в машине по пути в Раменки. Ему вызвали скорую – врачам Панкратов-Черный рассказал о боли в груди. Позднее журналисты заявили, что диагноз не подтвердился, у актера перелом пяти ребер.
Выяснилось, что мужчина поскользнулся во время гастролей в Красноярске, но ощутил сильную боль только после возвращения в Москву.
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Боль ощутил когда анестезия перестала работать.
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держитесь, Александр