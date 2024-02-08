Уроженца Алтая Панкратова-Черного госпитализировали в Москве

Его жена опровергла, что причиной служит инфаркт

08 февраля 2024, 19:05, ИА Амител

Александр Панкратов-Черный / Фото: ТАСС

Жена уроженца Алтайского края Панкратова-Черного опровергла слухи, что ее мужа положили в больницу с инфарктом. Как сообщает телеканал "360", она рассказала, что мужчина поскользнулся в гололед.

"Сейчас все в порядке. Упал в гололед", – заявила она.По информации источника "360", скорая помощь приезжала домой к Панкратову-Черному вечером 5 февраля. Актера увезли в больницу с предварительным диагнозом "пароксизмальная аритмия".

По информации Shot, артист пожаловался на самочувствие в машине по пути в Раменки. Ему вызвали скорую – врачам Панкратов-Черный рассказал о боли в груди. Позднее журналисты заявили, что диагноз не подтвердился, у актера перелом пяти ребер.

Выяснилось, что мужчина поскользнулся во время гастролей в Красноярске, но ощутил сильную боль только после возвращения в Москву.