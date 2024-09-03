Уроженца Барнаула Александра Соболева раскритиковали за презентацию в "Зените"

Футбольный агент Тимур Гурцкая посчитал, что спортсмен слишком сильно выражал радость

03 сентября 2024, 21:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Ля Буда"

30 августа воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев подписал контракт с клубом "Зенит". Его официальную презентацию раскритиковал футбольный агент Тимур Гурцкая, посчитав, что спортсмен слишком сильно выражал радость.

"Почему он не сказал, что когда был маленький в Барнауле, то уже тогда мечтал попасть в "Зенит"? Сказал бы: "Я смотрел про революцию 1917 года и всегда хотел попасть в "Зенит" и моя мечта осуществилась". И поцеловал бы стрелку. Все на трибуне сразу стали бы за него болеть", – сказал специалист в эфире программы "Это футбол, брат".

Агент считает, что ценность для клуба и любовь болельщиков нужно завоевывать не словами, а делом. Гурцкая считает, что Соболеву сначала следует отыграть за клуб какое-то время и забить голы. Тогда болельщики начнут сами питать симпатии к футболисту.