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Уроженца Барнаула признали лучшим игроком Кубка Первого канала по хоккею

Глотов в трех матчах набрал два очка по системе "гол плюс пас" и помог россиянам занять первое место

17 декабря 2024, 09:27, ИА Амител

Уроженца Барнаула признали лучшим игроком Кубка Первого канала по хоккею. Международный турнир с участием четырех команд прошел с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.

Нападающий сборной России Василий Глотов в трех матчах набрал два очка по системе "гол плюс пас" и помог россиянам занять первое место. В итоге партнер турнира – компания "Норникель" – признал его лучшим игроком.

Глотов родился в 1997 году в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в клубе "Рубин" поселка Южного. Затем переехал в Новосибирск, где продолжил тренировки в спортшколе "Сибирь". С 2022 года выступает в КХЛ за санкт-петербургский СКА.

Хоккей

Комментарии 1

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Musik

10:20:06 17-12-2024

на будущее - можно такие новости с фотами персонажей давать?
а то мало ли - встретит его кто на улице, и не узнает. а поцык улыбчивый, достойный.
Край должен знать своих героев.
а кто не знает - того надо отмузюкать.

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