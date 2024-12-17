Уроженца Барнаула признали лучшим игроком Кубка Первого канала по хоккею
Глотов в трех матчах набрал два очка по системе "гол плюс пас" и помог россиянам занять первое место
17 декабря 2024, 09:27, ИА Амител
Уроженца Барнаула признали лучшим игроком Кубка Первого канала по хоккею. Международный турнир с участием четырех команд прошел с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.
Нападающий сборной России Василий Глотов в трех матчах набрал два очка по системе "гол плюс пас" и помог россиянам занять первое место. В итоге партнер турнира – компания "Норникель" – признал его лучшим игроком.
Глотов родился в 1997 году в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в клубе "Рубин" поселка Южного. Затем переехал в Новосибирск, где продолжил тренировки в спортшколе "Сибирь". С 2022 года выступает в КХЛ за санкт-петербургский СКА.
10:20:06 17-12-2024
на будущее - можно такие новости с фотами персонажей давать?
а то мало ли - встретит его кто на улице, и не узнает. а поцык улыбчивый, достойный.
Край должен знать своих героев.
а кто не знает - того надо отмузюкать.