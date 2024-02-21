Уроженца Ярославля задержали за попытку теракта в Лобне

Мужчина заложил взрывчатку под машину, припаркованную возле одного из административных зданий

21 февраля 2024, 16:40, ИА Амител

Полицейская мигалка / Источник снимка: unsplash.com

Уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб собирался взорвать автомобиль сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне, арестовали. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Подмосковью, он проходит по делу о теракте и государственной измене.

Мужчина заложил взрывчатку под машину, припаркованную возле одного из административных зданий. Самодельное устройство оперативно обезвредили взрывотехники, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена". Подозреваемого арестовали.

Напомним, что 19 февраля в Лобне заминировали автомобиль. Улицы перекрыли, а жителей близлежащих домов эвакуировали. Через некоторое время взрывное устройство удалось обезвредить и режим оповещения о ЧС сняли.