Уроженец Алтайского края стал судьей Верховного суда

Решение о его назначении принял Совет Федерации

17 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Верховный суд / Фото: vsrf.ru

17 июля Совет Федерации назначил Алексея Петровича Карлина, заместителя председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, судьей Верховного суда. Об этом сообщает "Атмосфера".

Стаж работы Алексея Петровича в юридической сфере составляет более 23 лет.

Алексей Петрович Карлин родился в 1978 году. 7 мая 2006 года президент назначил его судьей Октябрьского районного суда Барнаула на трехлетний срок полномочий. 2 июня 2010-го Алексей Петрович стал судьей Алтайского краевого суда, а 17 октября 2016-го – заместителем председателя краевого суда.

18 марта 2019 года Алексей Петрович был назначен заместителем председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Отец Алексея Петровича – Петр Адольфович Карлин, который возглавляет сельскохозяйственное предприятие "Агромех" в Алтайском крае.