Уроженец Алтайского края стал судьей Верховного суда
Решение о его назначении принял Совет Федерации
17 июля 2024, 19:10, ИА Амител
17 июля Совет Федерации назначил Алексея Петровича Карлина, заместителя председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, судьей Верховного суда. Об этом сообщает "Атмосфера".
Стаж работы Алексея Петровича в юридической сфере составляет более 23 лет.
Алексей Петрович Карлин родился в 1978 году. 7 мая 2006 года президент назначил его судьей Октябрьского районного суда Барнаула на трехлетний срок полномочий. 2 июня 2010-го Алексей Петрович стал судьей Алтайского краевого суда, а 17 октября 2016-го – заместителем председателя краевого суда.
18 марта 2019 года Алексей Петрович был назначен заместителем председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.
Отец Алексея Петровича – Петр Адольфович Карлин, который возглавляет сельскохозяйственное предприятие "Агромех" в Алтайском крае.
20:08:39 17-07-2024
По рассказу не изработался и Родине не служил
09:15:39 18-07-2024
Гость (20:08:39 17-07-2024) По рассказу не изработался и Родине не служил... Вы,наверно, с бывшим губернатором перепутали. А Алексею Петровичу и 50 нет. Поэтому он не изработался, а полон в этом возрасте сил.