Уроженец Алтайского края стал участником "Новой фабрики звезд" на ТНТ

Никита Уфимцев родился во Волчихе. Он сам учился петь и играть на гитаре, а свои первые песни записывал в гараже

29 февраля 2024, 23:20, ИА Амител

Никита Уфимцев / Фото: TV Mag / Телеканал ТНТ

Уроженец села Волчиха Алтайского края Никита Уфимцев попал на проект телеканала ТНТ "Новая фабрика звезд". Об этом сообщает TV mag.

Уфимцев сейчас выступает под псевдонимом AILUN. Свои первые песни записывал в гараже, а петь и играть на гитаре учился сам. На кастинге исполнил собственную песню и покорил ею членов жюри.

О большой сцене Никита мечтал с 12 лет. Он надеется, что участие в проекте поможет ему стать известным артистом.

Участники шоу будут жить в творческом доме, учиться у экспертов, встречаться с наставниками и артистами. Реалити-шоу будет выходить в 09:00 ежедневно на телеканале ТНТ. "Новая фабрика звезд" стартует уже 3 марта.