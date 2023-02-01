Уроженец Барнаула помог своей команде выиграть матч чемпионата НХЛ

Игра завершилась со счётом 5:4

01 февраля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уроженец Барнаула Андрей Свечников помог своей команде выиграть матч чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сегодня утром по алтайскому времени 22-летний нападающий "Каролины Харрикейнз" сделал две голевые передачи в домашнем поединке против "Лос-Анджелес Кингз". В итоге его команда одержала победу в овертайме со счётом 5:4.

Напомним, Свечников родился в 2000 году в Барнауле. За "Каролину" хоккеист играет с 2018 года. В этом сезоне нападающий забросил 19 шайб в матчах НХЛ. Сейчас он – третий снайпер своей команды в чемпионате и является одним из лидеров "Ураганов" по системе "гол плюс пас".