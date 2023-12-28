Уроженец Барнаула помог своей команде выиграть матч чемпионата НХЛ
Андрей Свечников забил гол и отдал результативную передачу в матче "Каролины Харрикейнз" против "Нэшвилла"
28 декабря 2023, 13:45, ИА Амител
Уроженец Барнаула Андрей Свечников помог своей команде "Каролина Харрикейнз" выиграть матч чемпионата НХЛ.
Утром 28 декабря по алтайскому времени нападающий забил гол и отдал результативную передачу в выездной игре против "Нэшвилла". В итоге "Ураганы" праздновали победу со счетом 5:2, а Свечникова признали 3-й звездой матча.
В сезоне 2023/24 годов 23-летний хоккеист провел за "Каролину" 20 матчей, в которых забросил в ворота соперников 3 шайбы и отдал 13 голевых передач.
Он родился в 2000 году в Барнауле. За "Каролину" Свечников выступает с 2018 года. Всего он провел в НХЛ 367 матчей и набрал 280 очков по системе "гол плюс пас".
13:48:15 28-12-2023
Даже в Барнауле можно начинать учиться, чтобы потом пригласили в Канаду
13:50:58 28-12-2023
Пишите так как будто он воспитанник алтайского хоккея
15:12:02 28-12-2023
Витя (13:50:58 28-12-2023) Пишите так как будто он воспитанник алтайского хоккея... и он и его брат Женя и Марченко начинали на барнаульском льду, а Соболев даже в футбол начинал в нашем Барнауле как и Городов и Ерохин и Дюпин, кстати один из луших вратарей РФ! Гордись, Витя!
15:38:00 28-12-2023
старый дед (15:12:02 28-12-2023) и он и его брат Женя и Марченко начинали на барнаульском ль... За какой клуб играли на барнаульском льду? А при чем тут футболисты, так что не горжусь старый дед.