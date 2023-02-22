Уроженец Барнаула прервал свою безголевую серию в чемпионате НХЛ

Андрей Свечников в минувшем матче против "Сент-Луис Блюз" забросил две шайбы и отдал голевую передачу

22 февраля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уроженец Барнаула прервал свою безголевую серию в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Сегодня утром по алтайскому времени нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников забросил две шайбы и отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата против клуба "Сент-Луис Блюз".

В итоге его команда выиграла со счётом 4:1, а самого Свечникова признали лучшим игроком встречи. 22-летний хоккеист забил впервые с декабря, а его безголевая серия в НХЛ продолжалась 19 матчей. Таким образом, с начала сезона Свечников набрал 49 очков по системе "гол плюс пас". Сейчас он третий по результативности в "Каролине".

Свечников родился в 2000 году в Барнауле. За океаном он играет с 2018 года.