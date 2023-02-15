Уроженец Барнаула претендует на кресло томского мэра

Коммунист-предприниматель первым сдал документы в конкурсную комиссию

15 февраля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: t.me/miliy_tomsk

Депутат Томской облдумы от КПРФ 33-летний Максим Лучшев стал первым, кто предоставил полный пакет документов в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Томска. Об этом пишет "РИА Томск". Судя по биографии Лучшева, он родился в Барнауле в 1989 году.

Интересно, что в 2010 году, будучи студентом ТПУ, Лучшев победил на выборах молодёжного мэра города. Этот "пост" он занимал два года. В 2019 году Лучшев перевёз из Бийска в Томск своих родителей. В середине 2010-х нынешний коммунист представлял в Томске "Партию Роста".

В настоящий момент Максим Лучшев, кроме работы депутатом, занимается бизнесом. Он – соучредитель группы компаний "Новохим", которая специализируется на производстве и торговле химическими продуктами для разных сфер промышленности. Также имеет долю в строительной фирме, совладелец компании "Эко день" по производству продуктов питания и IT-компании Worch.

Обязательным условием для претендентов на кресло мэра стал пятилетний план развития Томска. Его коммунист Лучшев также подготовил.

"Я очень люблю Томск, и даже побывав во многих городах и странах, не хочу менять место жительства. Меня расстраивает то, что Томск в последнее время находится в "подвешенном" состоянии, а не в состоянии развития. Хочу приложить свою энергию, силы, опыт, который у меня есть, в том числе в бизнесе, чтобы сделать Томск комфортнее, круче", – сказал Лучшев.

Напомним, в конце прошлого года в Томске изменили процедуру выборов мэра. Теперь градоначальник будет избираться не жителями, а депутатами гордумы. Приём документов продлится с 13 февраля по 3 марта. Затем состоится заседание конкурсной комиссии, которая должна будет оценить программы кандидатов и рекомендовать как минимум двух человек.