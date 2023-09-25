Уроженец Барнаула возглавил Госавтоинспекцию в Иркутской области

В органах внутренних дел он стал служить с 1995 года, а в 1999 году окончил Барнаульский юридический институт по специальности "Юриспруденция"

25 сентября 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГИБДД Иркутской области

18 сентября уроженца Алтайского края 45-летнего Вадима Кригера назначили главой управления ГИБДД по Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Кригер родился 13 января 1978 года в Барнауле. В органах внутренних дел он стал служить с 1995 года, а в 1999-м окончил Барнаульский юридический институт по специальности "Юриспруденция".

После этого, с 1999 по 2000 год, полицейский работал в должности дорожно-патрульного сотрудника ОБ ДПС ГИБДД при УВД Барнаула. Следующие десять лет он провел в отделении экзаменационно-регистрационной работы отдела технадзора УГИБДД ГУВД по Алтайскому краю. После, с 2010-го, стал руководителем отдела организации регистрации экзаменационной работы и технадзора.

В апреле 2021 года Кригер перешел на работу в Хабаровский край. По сентябрь 2023-го руководил ГИБДД региона.