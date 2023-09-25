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Уроженец Барнаула возглавил Госавтоинспекцию в Иркутской области

В органах внутренних дел он стал служить с 1995 года, а в 1999 году окончил Барнаульский юридический институт по специальности "Юриспруденция"

25 сентября 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГИБДД Иркутской области
Фото: пресс-служба ГИБДД Иркутской области

18 сентября уроженца Алтайского края 45-летнего Вадима Кригера назначили главой управления ГИБДД по Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Кригер родился 13 января 1978 года в Барнауле. В органах внутренних дел он стал служить с 1995 года, а в 1999-м окончил Барнаульский юридический институт по специальности "Юриспруденция".

После этого, с 1999 по 2000 год, полицейский работал в должности дорожно-патрульного сотрудника ОБ ДПС ГИБДД при УВД Барнаула. Следующие десять лет он провел в отделении экзаменационно-регистрационной работы отдела технадзора УГИБДД ГУВД по Алтайскому краю. После, с 2010-го, стал руководителем отдела организации регистрации экзаменационной работы и технадзора.

В апреле 2021 года Кригер перешел на работу в Хабаровский край. По сентябрь 2023-го руководил ГИБДД региона.

Барнаул полиция ГИБДД

Комментарии 5

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Гость

23:07:07 25-09-2023

Ну возглавил и возглавил, больше писать не о чем?

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Гость

04:58:05 26-09-2023

Нам радоваться за этого толстяка?

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Гость

06:24:43 26-09-2023

Да в Иркутске хорошо , там Байкал рядом .

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Гость

09:01:01 26-09-2023

Откормленный такой глава управления, видать из-за стола не вылазил))

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Гость

18:44:33 26-09-2023

кабы не сел работа то хлебная из одних соблазнов

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