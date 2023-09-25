Уроженец Барнаула возглавил Госавтоинспекцию в Иркутской области
В органах внутренних дел он стал служить с 1995 года, а в 1999 году окончил Барнаульский юридический институт по специальности "Юриспруденция"
25 сентября 2023, 22:34, ИА Амител
18 сентября уроженца Алтайского края 45-летнего Вадима Кригера назначили главой управления ГИБДД по Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Кригер родился 13 января 1978 года в Барнауле. В органах внутренних дел он стал служить с 1995 года, а в 1999-м окончил Барнаульский юридический институт по специальности "Юриспруденция".
После этого, с 1999 по 2000 год, полицейский работал в должности дорожно-патрульного сотрудника ОБ ДПС ГИБДД при УВД Барнаула. Следующие десять лет он провел в отделении экзаменационно-регистрационной работы отдела технадзора УГИБДД ГУВД по Алтайскому краю. После, с 2010-го, стал руководителем отдела организации регистрации экзаменационной работы и технадзора.
В апреле 2021 года Кригер перешел на работу в Хабаровский край. По сентябрь 2023-го руководил ГИБДД региона.
23:07:07 25-09-2023
Ну возглавил и возглавил, больше писать не о чем?
04:58:05 26-09-2023
Нам радоваться за этого толстяка?
06:24:43 26-09-2023
Да в Иркутске хорошо , там Байкал рядом .
09:01:01 26-09-2023
Откормленный такой глава управления, видать из-за стола не вылазил))
18:44:33 26-09-2023
кабы не сел работа то хлебная из одних соблазнов