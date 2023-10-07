Уроженка Алтайского края вылетела с шоу "Ярче звезд" на телеканале ТНТ
На сцене вместе с Антиповой были еще две певицы — вместе они исполняли трек I Wanna Dance with Somebody
07 октября 2023, 22:58, ИА Амител
Уроженка Славгорода Ольга Антипова вылетела с нового музыкального шоу перевоплощений "Ярче звезд". Премьера передачи состоялась на телеканале ТНТ сегодня, 7 октября.
На сцене вместе с Антиповой были еще две певицы – вместе они исполняли трек I Wanna Dance with Somebody Уитни Хьюстон. Судьями были четыре знаменитости, однако никто из них не выбрал уроженку Алтая. Двое членов жюри проголосовали за одну участницу, еще двое – за другую. Выбирать победителя, по правилам шоу, пришлось Ольге.
Напомним, что участники проекта будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей. Тот, у кого это получится наиболее убедительно, получит солидный денежный приз и всероссийскую славу.
01:43:24 08-10-2023
Какое пренебрежение и злорадство в статье. Что автор хотел рассказать читателям? Вылетела. Антипова. Фу... Мы гордимся нашей землячкой, можно было написать не Антипова, а Ольга, у девочки есть имя, а в вашем тоне чувствуется злорадство. И еще. Прежде чем вылететь, туда надо было влететь. Но вам, автор, этого не понять
10:48:05 08-10-2023
Татьяна (01:43:24 08-10-2023) Какое пренебрежение и злорадство в статье. Что автор хотел р... об авторе никогда не напишут... вот и брызжет ядом
11:21:02 08-10-2023
В рекламном ролике Ольга выглядела уверенной и раскрепощенной.А на самои проекте видно волнение, но всё равно она Молодец!.И правильно,что выбрала Любу для участия для финала.