Уроженка Алтайского края вылетела с шоу "Ярче звезд" на телеканале ТНТ

На сцене вместе с Антиповой были еще две певицы — вместе они исполняли трек I Wanna Dance with Somebody

07 октября 2023, 22:58, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уроженка Славгорода Ольга Антипова вылетела с нового музыкального шоу перевоплощений "Ярче звезд". Премьера передачи состоялась на телеканале ТНТ сегодня, 7 октября.

На сцене вместе с Антиповой были еще две певицы – вместе они исполняли трек I Wanna Dance with Somebody Уитни Хьюстон. Судьями были четыре знаменитости, однако никто из них не выбрал уроженку Алтая. Двое членов жюри проголосовали за одну участницу, еще двое – за другую. Выбирать победителя, по правилам шоу, пришлось Ольге.

Напомним, что участники проекта будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей. Тот, у кого это получится наиболее убедительно, получит солидный денежный приз и всероссийскую славу.