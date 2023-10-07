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Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева выиграла премию имени Петра Нуровского

Эта престижная награда присуждается лучшим молодым спортсменам Европы

07 октября 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: МОК
Фото: МОК

Уроженка Барнаула, художественная гимнастка Дарья Варфоломеева стала лауреатом премии имени Петра Нуровского как лучшая молодая спортсменка по версии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с Варфоломеевой награду получил турецкий пловец Кузей Тунчелли – они набрали одинаковое количество голосов, из-за чего награда была вручена сразу двум спортсменам. Премию вручали на генеральной ассамблее ЕОК в Стамбуле (Турция).

Напомним, что Варфоломеева в 2019 году переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Она является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.

Барнаул Спорт

Комментарии 2

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and22

15:54:56 08-10-2023

Барнаул - столица мира! Чем гордиться то? Кто-то родился... кто-то проезжал... кто-то упомянул...?

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гость

10:34:11 09-10-2023

молодец, выбралась

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