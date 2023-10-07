Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева выиграла премию имени Петра Нуровского
Эта престижная награда присуждается лучшим молодым спортсменам Европы
07 октября 2023, 19:00, ИА Амител
Уроженка Барнаула, художественная гимнастка Дарья Варфоломеева стала лауреатом премии имени Петра Нуровского как лучшая молодая спортсменка по версии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом сообщает РИА Новости.
Вместе с Варфоломеевой награду получил турецкий пловец Кузей Тунчелли – они набрали одинаковое количество голосов, из-за чего награда была вручена сразу двум спортсменам. Премию вручали на генеральной ассамблее ЕОК в Стамбуле (Турция).
Напомним, что Варфоломеева в 2019 году переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Она является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.
15:54:56 08-10-2023
Барнаул - столица мира! Чем гордиться то? Кто-то родился... кто-то проезжал... кто-то упомянул...?
10:34:11 09-10-2023
молодец, выбралась