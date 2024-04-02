Уроженка Барнаула погибла при теракте в "Крокусе"

Она не смогла выбраться из концертного зала

02 апреля 2024, 07:35, ИА Амител

Крокус Сити Холл после теракта / Фото: Антон Дегтярев / Amic.ru

Уроженка Барнаула стала одной из жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул" со ссылкой на "МВТ Онлайн".

Юлия Чечина родилась в Барнауле, затем семья перебралась в Волгоград. В Подмосковье она приехала, чтобы посетить концерт любимой группы "Пикник".

"Рада без сознания! Жизнь удалась!" - таким было одно из последних сообщений Юлии.

Она не смогла выбраться из концертного зала, где начался пожар. Ее похоронили рядом с родителями на Верхнезареченском кладбище Волгограда.