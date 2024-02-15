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Уроженка Барнаула попала на обложку журнала, посвященного Олимпиаде в Париже

Варфоломеева является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по художественной гимнастике

15 февраля 2024, 11:46, ИА Амител

Художественная гимнастка / Фото: pxherer.com
Художественная гимнастка / Фото: pxherer.com

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, в данный момент представляющая Германию, попала на обложку журнала, посвященного Олимпийским играм в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото художественной гимнастки украсили журнал PARIS.24, который вышел в среду и посвящен Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года.

Купить журнал можно по всей Германии. Первый его выпуск посвящен Дню всех влюбленных.

Варфоломеева является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по художественной гимнастике. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.

Спорт

Комментарии 10

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Гость

11:54:40 15-02-2024

Умничка. Всё правильно сделала.

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Гость

12:08:19 15-02-2024

Гость (11:54:40 15-02-2024) Умничка. Всё правильно сделала. ... щас вам наминусуют

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Гость

11:59:00 15-02-2024

Предавший единожды предаст ещё не раз

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Гость

12:42:07 15-02-2024

А чего добились Вы? Еле еле законченная школа,продавец в пятерочке, зарплата 30 тысяч, ипотека на 35 лет?

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Гость

13:36:49 15-02-2024

Гость (11:59:00 15-02-2024) Предавший единожды предаст ещё не раз ... Девочка даже не выступала за Россию, в статье все написано она не попала в больший спорт и даже бы если попала, кому она приносила клятву на верность России, она свободный человек, клятву на верность приносит только президент страны, все остальные свободны в своем выборе, не там ищете предателей.

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Гость

15:25:59 15-02-2024

Гость (13:36:49 15-02-2024) Девочка даже не выступала за Россию, в статье все написано о... Тоже приблуда ?

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Жора

12:24:53 15-02-2024

Радость то какая. Особенно за Германию.

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Гость

13:01:15 15-02-2024

Н. Тихонов: "Гвозди б делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей"

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Алексей

13:10:09 15-02-2024

Скоро все уедут. Платить не хотят достойно вот люди и уезжают. Позорники.

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Гость

13:35:16 15-02-2024

О чем вы все? Тут первично, что уехала вся семья. А уже потом гимнастика. Ну да, она спортсменка, успешная, поэтому на слуху. И все.

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