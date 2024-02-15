Уроженка Барнаула попала на обложку журнала, посвященного Олимпиаде в Париже
Варфоломеева является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по художественной гимнастике
15 февраля 2024, 11:46, ИА Амител
Художественная гимнастка / Фото: pxherer.com
Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, в данный момент представляющая Германию, попала на обложку журнала, посвященного Олимпийским играм в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото художественной гимнастки украсили журнал PARIS.24, который вышел в среду и посвящен Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года.
Купить журнал можно по всей Германии. Первый его выпуск посвящен Дню всех влюбленных.
Варфоломеева является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по художественной гимнастике. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.
11:54:40 15-02-2024
Умничка. Всё правильно сделала.
12:08:19 15-02-2024
Гость (11:54:40 15-02-2024) Умничка. Всё правильно сделала. ... щас вам наминусуют
11:59:00 15-02-2024
Предавший единожды предаст ещё не раз
12:42:07 15-02-2024
А чего добились Вы? Еле еле законченная школа,продавец в пятерочке, зарплата 30 тысяч, ипотека на 35 лет?
13:36:49 15-02-2024
Гость (11:59:00 15-02-2024) Предавший единожды предаст ещё не раз ... Девочка даже не выступала за Россию, в статье все написано она не попала в больший спорт и даже бы если попала, кому она приносила клятву на верность России, она свободный человек, клятву на верность приносит только президент страны, все остальные свободны в своем выборе, не там ищете предателей.
15:25:59 15-02-2024
Гость (13:36:49 15-02-2024) Девочка даже не выступала за Россию, в статье все написано о... Тоже приблуда ?
12:24:53 15-02-2024
Радость то какая. Особенно за Германию.
13:01:15 15-02-2024
Н. Тихонов: "Гвозди б делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей"
13:10:09 15-02-2024
Скоро все уедут. Платить не хотят достойно вот люди и уезжают. Позорники.
13:35:16 15-02-2024
О чем вы все? Тут первично, что уехала вся семья. А уже потом гимнастика. Ну да, она спортсменка, успешная, поэтому на слуху. И все.