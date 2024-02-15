Уроженка Барнаула попала на обложку журнала, посвященного Олимпиаде в Париже

Варфоломеева является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по художественной гимнастике

15 февраля 2024, 11:46, ИА Амител

Художественная гимнастка / Фото: pxherer.com

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, в данный момент представляющая Германию, попала на обложку журнала, посвященного Олимпийским играм в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото художественной гимнастки украсили журнал PARIS.24, который вышел в среду и посвящен Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года.

Купить журнал можно по всей Германии. Первый его выпуск посвящен Дню всех влюбленных.

Варфоломеева является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по художественной гимнастике. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.