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Уроженку Алтая Марину Ракову отправили на 5 лет в колонию

Ракову обвиняли в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования

19 марта 2024, 19:59, ИА Амител

Марина Ракова / Фото: rsv.ru
Марина Ракова / Фото: rsv.ru

Уроженку Алтайского края, экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии за хищение более 50 млн рублей, выделенных из бюджета в том числе на образовательные программы. Об этом сообщает РБК.

Напомним, Ракову обвиняли в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчеты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО, а в прошлом году устроили на работу.

По версии следствия, 21,2 млн рублей Ракова похитила из средств, выделенных на проект "Учитель будущего" по нацпроекту "Образование". Еще 20,3 млн рублей ушли на фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН). 9 млн похитили при фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой Андрея Саака и ее гражданского мужа Артура Стеценко в Федеральный институт развития образования при той же академии.

Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке Алтайского края в семье прокурора и учительницы математики. После окончания барнаульской средней школы № 74 поступила в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где изучала фундаментальную математику. Позже получила дополнительное образование в Алтайской академии экономики и права.

В октябре 2018 года Ракову назначили заместителем министра просвещения РФ. В марте 2020 года глава кабмина Мишустин освободил ее от этой должности по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбера Герман Греф сообщил о назначении Раковой вице-президентом банка, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".

Алтайский край Происшествия

Комментарии 22

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Грыша

20:05:12 19-03-2024

Во жулье...

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Гость

06:37:29 20-03-2024

Грыша (20:05:12 19-03-2024) Во жулье... ... Нет, это одна из людей со светлыми лицами - ну, которые оппозиция, Шанинка, ВШЭ, бывший ректор, а ныне израильтянин Мау. Они под свои оппо-лозунги пилили бюджет Минпросвета. А вы говорите жулье) Жульем здесь аудитория называет как раз тех, кто садит этих раковых.

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гость

20:11:39 19-03-2024

Вот, так вот. Пусть за решеткой живёт и трудится, трудится.

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Гость

06:38:44 20-03-2024

гость (20:11:39 19-03-2024) Вот, так вот. Пусть за решеткой живёт и трудится, трудится.... Не будет она трудиться, она на последнее заседание суда пришла в спортивном костюме Лоро Пиано и сумкой Эрме, которые в сумме стоят больше, чем вся ваша жизнь.

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Гость

20:28:22 19-03-2024

Не верю нашему провосудию, не исключаю варианта, что на нее повещали, а если действительно она своровала эти деньги то очень мягкое наказание.

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Гость

20:32:55 19-03-2024

Сейчас на зоне её ласково примут

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Гость

20:35:40 19-03-2024

Министерство просвещения,образовательные программы, учитель будущего.И через запятую-воровство...

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Гость

20:38:10 19-03-2024

Год в СИЗО уже просидела, считается за полтора. Еще год в колонии - и можно на УДО подавать. Российский суд гуманный.

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Гость

21:02:02 19-03-2024

А деньги - то вернула или тю тю?

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Гость

09:19:34 20-03-2024

Гость (21:02:02 19-03-2024) А деньги - то вернула или тю тю? ... штраф выписали 900 тр , за 50 млн.

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Гость

21:13:43 19-03-2024

Дочь прокурора. Во как! М. Зощенко со своим "Не может быть" в сторонке курит.

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Гость

22:13:28 19-03-2024

ну норм, я бы тоже за лям в месяц посидел, если бы столько платили)))

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Гость

06:34:52 20-03-2024

Гость (22:13:28 19-03-2024) ну норм, я бы тоже за лям в месяц посидел, если бы столько ... Иди, сядь, я тебе вариантов за кого отсидеть накидаю.

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ВВП

05:58:35 20-03-2024

Какие звучные программы, высокие должности, как "красиво" распилила бюджеты и всё сама, в одиночку, стахановка)))

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Гость

06:43:35 20-03-2024

ВВП (05:58:35 20-03-2024) Какие звучные программы, высокие должности, как "красиво" ра... Не в одиночку, там целая группа ее единомышленников. Кто под следствием, кто сбежал из страны.

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Гость

09:20:07 20-03-2024

Хоть чем-то АК прославляется.

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Гость

09:47:06 20-03-2024

Гость (09:20:07 20-03-2024) Хоть чем-то АК прославляется.... Ага,фамилия её прогремела.

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Элен без ребят

11:18:22 20-03-2024

вор должен сидеть в тюрьме! (ц)

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Гость

11:33:24 20-03-2024

доколе??? может хватит уже сверхмягко относится к таким вещам? за 50 млн должна пол жизни сидеть! чтоб следующим неповадно было, и полная конфискация имущества и у родных тоже!

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Гость

11:44:20 20-03-2024

Надо было убегать на Запад, говорить, что она за Навального, поэтому ее дело сфабриковано

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Гость

16:37:39 20-03-2024

Ни фига се 5 лет за 50 лямов... Это получается за 1 год отсидки 10 лямов дают что ли????

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Гость

16:41:28 20-03-2024

дед рассказывал в 1942 году где то в Невере -селе в Амурской области в столовой повариха за детями доела с недоеденных тарелок пару бутербродов с икрой которые обязана была списать и сдать. Грамм 30 икры и грамм 50 масла. И эту тетку перед строем расстреляли реально. А тут 50 лямов - и ...

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