Уроженку Алтая Марину Ракову отправили на 5 лет в колонию
Ракову обвиняли в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования
19 марта 2024, 19:59, ИА Амител
Уроженку Алтайского края, экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии за хищение более 50 млн рублей, выделенных из бюджета в том числе на образовательные программы. Об этом сообщает РБК.
Напомним, Ракову обвиняли в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчеты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО, а в прошлом году устроили на работу.
По версии следствия, 21,2 млн рублей Ракова похитила из средств, выделенных на проект "Учитель будущего" по нацпроекту "Образование". Еще 20,3 млн рублей ушли на фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН). 9 млн похитили при фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой Андрея Саака и ее гражданского мужа Артура Стеценко в Федеральный институт развития образования при той же академии.
Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке Алтайского края в семье прокурора и учительницы математики. После окончания барнаульской средней школы № 74 поступила в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где изучала фундаментальную математику. Позже получила дополнительное образование в Алтайской академии экономики и права.
В октябре 2018 года Ракову назначили заместителем министра просвещения РФ. В марте 2020 года глава кабмина Мишустин освободил ее от этой должности по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбера Герман Греф сообщил о назначении Раковой вице-президентом банка, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".
20:05:12 19-03-2024
Во жулье...
06:37:29 20-03-2024
Грыша (20:05:12 19-03-2024) Во жулье... ... Нет, это одна из людей со светлыми лицами - ну, которые оппозиция, Шанинка, ВШЭ, бывший ректор, а ныне израильтянин Мау. Они под свои оппо-лозунги пилили бюджет Минпросвета. А вы говорите жулье) Жульем здесь аудитория называет как раз тех, кто садит этих раковых.
20:11:39 19-03-2024
Вот, так вот. Пусть за решеткой живёт и трудится, трудится.
06:38:44 20-03-2024
гость (20:11:39 19-03-2024) Вот, так вот. Пусть за решеткой живёт и трудится, трудится.... Не будет она трудиться, она на последнее заседание суда пришла в спортивном костюме Лоро Пиано и сумкой Эрме, которые в сумме стоят больше, чем вся ваша жизнь.
20:28:22 19-03-2024
Не верю нашему провосудию, не исключаю варианта, что на нее повещали, а если действительно она своровала эти деньги то очень мягкое наказание.
20:32:55 19-03-2024
Сейчас на зоне её ласково примут
20:35:40 19-03-2024
Министерство просвещения,образовательные программы, учитель будущего.И через запятую-воровство...
20:38:10 19-03-2024
Год в СИЗО уже просидела, считается за полтора. Еще год в колонии - и можно на УДО подавать. Российский суд гуманный.
21:02:02 19-03-2024
А деньги - то вернула или тю тю?
09:19:34 20-03-2024
Гость (21:02:02 19-03-2024) А деньги - то вернула или тю тю? ... штраф выписали 900 тр , за 50 млн.
21:13:43 19-03-2024
Дочь прокурора. Во как! М. Зощенко со своим "Не может быть" в сторонке курит.
22:13:28 19-03-2024
ну норм, я бы тоже за лям в месяц посидел, если бы столько платили)))
06:34:52 20-03-2024
Гость (22:13:28 19-03-2024) ну норм, я бы тоже за лям в месяц посидел, если бы столько ... Иди, сядь, я тебе вариантов за кого отсидеть накидаю.
05:58:35 20-03-2024
Какие звучные программы, высокие должности, как "красиво" распилила бюджеты и всё сама, в одиночку, стахановка)))
06:43:35 20-03-2024
ВВП (05:58:35 20-03-2024) Какие звучные программы, высокие должности, как "красиво" ра... Не в одиночку, там целая группа ее единомышленников. Кто под следствием, кто сбежал из страны.
09:20:07 20-03-2024
Хоть чем-то АК прославляется.
09:47:06 20-03-2024
Гость (09:20:07 20-03-2024) Хоть чем-то АК прославляется.... Ага,фамилия её прогремела.
11:18:22 20-03-2024
вор должен сидеть в тюрьме! (ц)
11:33:24 20-03-2024
доколе??? может хватит уже сверхмягко относится к таким вещам? за 50 млн должна пол жизни сидеть! чтоб следующим неповадно было, и полная конфискация имущества и у родных тоже!
11:44:20 20-03-2024
Надо было убегать на Запад, говорить, что она за Навального, поэтому ее дело сфабриковано
16:37:39 20-03-2024
Ни фига се 5 лет за 50 лямов... Это получается за 1 год отсидки 10 лямов дают что ли????
16:41:28 20-03-2024
дед рассказывал в 1942 году где то в Невере -селе в Амурской области в столовой повариха за детями доела с недоеденных тарелок пару бутербродов с икрой которые обязана была списать и сдать. Грамм 30 икры и грамм 50 масла. И эту тетку перед строем расстреляли реально. А тут 50 лямов - и ...