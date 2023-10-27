Ущерб на миллион. Житель Алтайского края застрелил двух молодых лосей

На браконьера завели уголовное дело

27 октября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Житель Алтайского края застрелил двух лосей и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в региональном МВД, в Алейске к полицейским обратился егерь и рассказал, что при объезде охотничьих угодий в охраняемом заказнике Уржумский он нашел две туши молодых лосей.

По прибытию на место происшествия правоохранители осмотрели территорию и задержали нескольких охотников. При разбирательстве выяснили, что к нелегальному отстрелу диких животных причастен 38-летний житель Алейска.

"Со слов подозреваемого, он с друзьями отправился на охоту к границе Алейского и Усть-Калманского районов, однако не заметил, как зашел на территорию заказника. При этом у мужчины имелось разрешение лишь на добычу косули и кабана, но ни то, ни другое парнокопытное ему не встретилось, поэтому браконьер незаконно застрелил двух лосей", – рассказали в ведомстве.

Сумма ущерба составила 1,12 млн рублей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.