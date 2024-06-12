Ушел из жизни известный алтайский врач и спортсмен Юрий Савенков

По сообщениям источника, его здоровье подорвал уход из жизни супруги

12 июня 2024, 19:45, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

11 июня умер заслуженный врач РФ и многократный чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов Юрий Савенков. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Медику было 85 лет. По информации источника, его здоровье подорвал уход из жизни супруги, за которой в последние годы он ухаживал. Причина смерти не указывается.

Савенков – уроженец Тульской области. После окончания мединститута в Рязани он работал хирургом и терапевтом. Позже проходил обучение во Всесоюзном институте эндокринологии Академии медицинских наук.

В Алтайский край врача пригласил один из основателей Алтайского медвуза Виталий Крюков. При участии Савенкова в регионе появилась эндокринологическая служба. Кроме медицины он активно занимался бегом: на его счету победы на чемпионатах России, Европы и мира по легкой атлетике среди ветеранов.

Как сообщает "Катунь 24", прощание с Савенковым состоится 14 июня с 12:00 до 14:00 в Барнаульском похоронном доме на проспекте Космонавтов.