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Ушел из жизни выдающийся ученый-географ из Алтайского края

Харламов возглавил кафедру рекреационной географии АлтГУ в 1993 году

10 июня 2024, 22:35, ИА Амител

Сергей Харламов / Фото: www.asu.ru
Сергей Харламов / Фото: www.asu.ru

Кандидат географических наук, инициатор создания кафедры рекреационной географии на географическом факультете алтайского госуниверситета Сергей Харламов ушел из жизни 8 июня. Как сообщает пресс-служба АлтГУ, прощание с ним пройдет 11 июня в Барнауле, в зале по адресу Аносова, 8.

Харламов возглавил кафедру рекреационной географии АлтГУ в 1993 году. Ее появление дало старт подготовке студентов-географов, адаптированных для работы в сфере рекреации и туризма. Также географ занимал должность заместителя главы управления инвестиционных рынков и ресурсов главного управления экономики и инвестиций Алтайского края и был заведующим кафедрой социокультурного сервиса и туризма в алтайской государственной академии культуры и искусств.

"До конца дней он оставался неутомимым ученым-исследователем, географом-путешественником, изучавшим возможности рекреационной деятельности на Алтае и транслируя бережное отношение к малой родине в обществе", – рассказали в вузе.

Харламов был членом Русского географического общества, членом Общественного Совета управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, членом Федерации спортивного туризма региона. Он отправлялся в экспедиции на Алтай, Восточный Саян, Хамар-Дабане, Альпах, Тянь-Шань и в другие места.

утраты

Комментарии 4

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Гость

22:39:22 10-06-2024

Скорбим. Удивительный был человек. Очень жаль.

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Гость

12:19:35 11-06-2024

А из-за чего умер? очень жаль

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Гость

03:18:26 12-06-2024

Гость (12:19:35 11-06-2024) А из-за чего умер? очень жаль... Обширный инфаркт...

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Malexx

23:58:44 11-06-2024

С большим уважением относился к Сергею Викентьевичу. Учился у него на ФОП в АГУ в конце 80-х. Вечная память достойному Человеку!!!

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