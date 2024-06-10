Ушел из жизни выдающийся ученый-географ из Алтайского края

Харламов возглавил кафедру рекреационной географии АлтГУ в 1993 году

10 июня 2024, 22:35, ИА Амител

Сергей Харламов / Фото: www.asu.ru

Кандидат географических наук, инициатор создания кафедры рекреационной географии на географическом факультете алтайского госуниверситета Сергей Харламов ушел из жизни 8 июня. Как сообщает пресс-служба АлтГУ, прощание с ним пройдет 11 июня в Барнауле, в зале по адресу Аносова, 8.

Харламов возглавил кафедру рекреационной географии АлтГУ в 1993 году. Ее появление дало старт подготовке студентов-географов, адаптированных для работы в сфере рекреации и туризма. Также географ занимал должность заместителя главы управления инвестиционных рынков и ресурсов главного управления экономики и инвестиций Алтайского края и был заведующим кафедрой социокультурного сервиса и туризма в алтайской государственной академии культуры и искусств.

"До конца дней он оставался неутомимым ученым-исследователем, географом-путешественником, изучавшим возможности рекреационной деятельности на Алтае и транслируя бережное отношение к малой родине в обществе", – рассказали в вузе.

Харламов был членом Русского географического общества, членом Общественного Совета управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, членом Федерации спортивного туризма региона. Он отправлялся в экспедиции на Алтай, Восточный Саян, Хамар-Дабане, Альпах, Тянь-Шань и в другие места.