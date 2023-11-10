Ушла из жизни дублер Терешковой Валентина Пономарёва

Прощание состоится в субботу, 11 ноября, в Доме космонавтов Звездного городка

10 ноября 2023, 21:00, ИА Амител

Валентина Пономарева, которая была дублером Валентины Терешковой и так и не полетела в космос, скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщает "Роскосмос".

Пономарева умерла еще 8 ноября. Прощание состоится в субботу, 11 ноября, в Доме космонавтов Звездного городка. Похоронят ее в тот же день на кладбище деревни Леониха.

Пономарева родилась 18 сентября 1933 года. Зачислена в отряд космонавтов в 1962 году, в 1963-м проходила подготовку по программе первого женского космического полета на космическом корабле "Восток-6" вместе с Терешковой. После была назначена вторым дублером Терешковой.

Позднее готовилась как командир корабля "Восход", однако полет не состоялся из-за закрытия программы. После работала в Центре подготовки космонавтов и в Институте истории естествознания и техники Академии наук СССР.