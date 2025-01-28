Условия, инвестиции, окупаемость. Франшиза "Пятерочки" привлекает новых предпринимателей

Компания предлагает партнерам инновационные решения и финансовую поддержку

28 января 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYJoBE

Магазин "Пятерочка" / Фото предоставлено компанией

В 2024 году "Пятерочка" увеличила количество франчайзинговых магазинов на 53%, их число достигло 487 точек. Число новых партнеров компании также выросло в три раза. Такой стремительный рост обусловлен высоким интересом предпринимателей к бренду "Пятерочка" по всей России.

Развитие сети

За прошлый год компания получила более восьми тысяч заявок на открытие магазинов по всей стране. Больше всего заинтересованных предпринимателей оказалось в Москве, Московской и Ленинградской областях, а также в Красноярском крае. В 2024 году партнеры открыли 172 магазина, что позволило существенно расширить географию присутствия.

Региональные лидеры и новые проекты

Московская область стала лидером по количеству новых магазинов, на ее долю пришлось более трети всех открытых точек. Среди других активных регионов – Ленинградская (21 магазин), Волгоградская (13), Владимирская (10) и Калужская (7) области.

Одно из значимых событий 2024 года – выход сети по программе мастер-франшизы в новый регион, Республику Саха (Якутия), а также запуск программы франчайзинга для привлечения предпринимателей на Дальнем Востоке.

Одним из примеров успешного сотрудничества стал и проект в Воркуте, где все действующие магазины сети передали стратегическому партнеру на индивидуальных условиях. Партнер самостоятельно обеспечивает логистику и хранение товаров, что оказалось выгодным решением для обеих сторон.

Структура франчайзингового бизнеса

В 2024 году "Пятерочка" начала сотрудничество с 79 новыми партнерами, благодаря чему общее количество франчайзи достигло 174. Каждый партнер в среднем управляет пятью магазинами, а 52% предпринимателей имеют в собственности более двух точек. Среди владельцев магазинов преобладают мужчины (94%), но 6% успешных предпринимателей – женщины.

Успешные кейсы и инновационные решения

Для удобства франчайзи "Пятерочка" запустила онлайн-платформу, которая позволяет в реальном времени отслеживать показатели работы магазинов, анализировать бизнес-данные, формировать отчеты и заказывать HR*-услуги. Партнеры уже активно используют инструмент, его функционал планируют расширять.

Кроме того, "Пятерочка" предложила возможность приобретения уже действующих магазинов, что стало привлекательным решением для предпринимателей, готовых быстрее выйти на рынок.

Финансовая поддержка и условия франшизы

Сеть работает по модели обратного франчайзинга, где вопросы товарооборота, ценообразования, логистики и маркетинга находятся под контролем компании. Сегодня первоначальные вложения франчайзи составляют от 3 до 5 млн рублей для приобретения действующего магазина и около 20 млн рублей для открытия новой точки.

Компания также вкладывает средства в закуп товаров для магазина – это около 7-8 млн рублей, что подчеркивает заинтересованность сети в успешности партнеров. Окупаемость новой точки в среднем составляет 36-42 месяца.

Перспективы развития

В ближайших планах компании – открыть более 400 новых франчайзинговых магазинов. "Пятерочка" продолжит расширять сеть, привлекая новых партнеров и предлагая удобные условия для бизнеса.

"Прошлый год стал во многом прорывным для франчайзинга "Пятерочки". Кроме того, команда привлечения в прошлом году провела десять встреч с предпринимателями по всей стране – от Калининграда до Владивостока, на которых познакомила бизнес с нашим продуктом", – отметил директор департамента развития франчайзинга торговой сети "Пятерочка" Михаил Кольцов.

И добавил, что запуск нового проекта и укрепление позиций бренда на сложном региональном рынке – большой вклад в итоги 2024 года. В компании уверены, что франчайзинг на Дальнем Востоке станет важной частью стратегического развития на ближайшие годы.

*HR ("ЭичАр")

ООО "Агроторг"

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