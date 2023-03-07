8 марта всех покупательниц ТРЦ будут поздравлять музыкой, танцами и приятными подарками

07 марта 2023, 12:43, ИА Амител

Женщина с подарком / Фото: lookstudio / Freepik

ТРЦ "Европа" и Русское Радио приглашают барнаульцев провести 8 марта 2023 года вместе на шоу-программе “Белые розы в Европе”.

С 14:00 до 16:00 в центральном атриуме центра пройдёт полноценный концерт с номерами, конкурсами и презентами от самого ТРЦ и отделов-партнёров. "Европа-Боулинг", Sakwa, Conte, Brow Bar Brejnev, "Локситан", Butterfly, "Золотой Телец", "Буква Ю" подготовили для самых активных гостей персональные комплименты в виде сертификатов на шопинг.

"Плакал Голливуд", "Молния", "По барам" – эти и многие другие песни, которые успели полюбиться слушателям Русского Радио, можно будет услышать вживую. Местные исполнители не хуже именитых коллег споют хиты не только последних лет, но и целого века.

Вести праздник будет ведущая Русского Радио Аня Плеханова.

"Мы подготовили программу, которая понравится и молодёжи, и женщинам постарше. По секрету, я и сама планирую подпевать музыкальным коллективам, а не стоять в сторонке. По мне, все шоу в целом – это прекрасное времяпровождение, где ты получаешь реальные эмоции, комплименты, подарки. Что ещё нужно женщине в её день?" – рассказывает ведущая.

Приходите 8 марта в ТРЦ "Европа" за праздничным настроением.

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