Успешная транспортная компания Барнаула открывает автосервис и набирает работников

Рассказываем, что за транспортно-экспедиционная компания "Автотерминал" и какие там теперь есть вакансии

19 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KUeJQ

Грузовой автомобиль / Фото: "Автотерминал"

Автомобильные грузоперевозки ­– ключевой элемент в логистической сфере экономики Алтайского края. Ежедневно по дорогам региона колесят сотни единиц техники – от небольших "Газелей" до многотонников. Они доставляют товары, помогая обеспечивать бесперебойную работу различных предприятий и организаций. И, конечно, требует качественного обслуживания и своевременного ремонта. Где его сделать? А вот, например, в новом автосервисе Weavto* транспортной компании "Автотерминал".

Профессионализм и надежность

Транспортная компания "Автотерминал" работает с 2005 года. За 18 лет активной деятельности она накопила большой опыт в организации городских, междугородних и международных перевозок и безопасной доставки груза на протяжении всего маршрута.

Организация имеет собственный автопарк грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн. Благодаря этому каждый клиент получает возможность решения даже самых сложных транспортно-логистических задач.

Автопарк компании / Фото: "Автотерминал"

Сейчас компания открывает новый автосервис Weavto. Он будет работать на базе большого, оборудованного гаража, где есть все для диагностики и ремонта.

А также опытные слесари. Вообще штат – особая гордость компании. Ежедневно специалисты качественно организовывают перевозки различных грузов:

менеджеры-логисты оптимизируют сроки доставки грузов и конечную стоимость;

водители-профессионалы следят за сохранностью груза и за безопасностью на дороге;

квалифицированные механики строго следят за техническим состоянием автопарка.

"Компетентность стоит дорого, но некомпетентность – дороже, поэтому в нашей команде только профессионалы", ­– говорят в "Автотерминале".За свою качественную работу компания регулярно получает грамоты и благодарственные письма от администрации Индустриального района Барнаула.

Почетная грамота / Фото: "Автотерминал"

Какие здесь есть вакансии

В связи с расширением автотранспортного хозяйства и открытием нового грузового автосервиса и в целом сейчас в компанию с многолетней историей работы требуются:

водители категории "Е";

руководитель ремонта грузовых автомобилей;

автомеханики и автослесари грузовых автомобилей в сервис.

Если вы опытный, дисциплинированный, внимательный, ответственный и хотите стать частью большой команды профессионалов, то приходите работать в "Автотерминал". Узнать подробнее о вакансиях можно на сайте и по телефону +7 (3852) 290-2 90 .

Автопарк компании / Фото: "Автотерминал"

*Weavto ("Виавто").

ООО "Автотерминал"

Адрес: Барнаул, ул. Власихинская, 127Б, второй этаж

Тел.: +7 (3852) 290-290

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