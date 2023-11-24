Успешный и креативный бизнес: в Алтайском крае прошел форум для предпринимателей

Они учились смотреть на мир под другим углом и "прокачивать" свое дело

24 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Форум креативных индустрий в Алтайском крае / Фото: Евгений Самосюк

21-22 ноября 2023 года прошел первый форум креативных индустрий в Алтайском крае "Мой креатив. Мой бизнес". На мероприятии встретились более 170 участников и 10 топовых экспертов из Сибири и Москвы. Предприниматели получали новые знания, обменивались опытом и тестировали свой креатив, открывая в нем новые грани.

За два дня мероприятия создатели продуктов на стыке творчества, науки и технологий получили шанс на генерацию новой идеи и масштабирование уже действующей ниши.

Вместе со спикерами, среди которых Александр Красавцев, Ян Кожан, Вера Стексова, Артем Лукичев, Борис Альхимович, Анастасия Исакова, краевые предприниматели:

учились создавать сообщества;

перенимали опыт удачных коллабораций;

разложили "по полочкам", без чего не может существовать продукт;

выстраивали коммуникационную стратегию;

разбирали, что такое креатив для бизнеса;

разбирали, как создать команду, которая будет отличаться от других на рынке;

поговорили о технологиях, помогающих продажам;

изучили техники для развития креативного мышления (командные мозговые штурмы, мастермайнды и даже технику Уолта Диснея для развития команды).

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" / Фото: Евгений Самосюк

Руководитель регионального центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков говорит, что интерес к креативной индустрии на федеральном уровне очень большой, на региональном тоже не хотят отставать.

"В Госдуме уже подготовили проект закона "О развитии креативных (творческих) индустрий", что позволит предусмотреть меры поддержки для тех, кто только делает первые шаги в этой отрасли", – уточняет руководитель Антон Слободчиков.

Форум дал краевым предпринимателям ответы на вопросы о том, как креативные индустрии меняют экономику и жизнь стран и регионов, с чего начать действовать креативным предпринимателям, как успешным локальным брендам "засветиться" в масштабах всей страны.

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" реализован центром "Мой бизнес" при поддержке краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным.