Новый законопроект скоро внесут в Госдуму

23 ноября 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новое пособие предлагают ввести в России для женщин, которые решатся родить ребенка в возрасте до 25 лет. С такой инициативой выступают депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. На какую выплату смогут рассчитывать роженицы, если законопроект одобрят, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какую сумму будут выплачивать молодым мамам?

Устойчивая убыль населения и снижение рождаемости в России заставляет депутатов Госдумы искать новые выходы из ситуации. На это раз возникло предложение финансово стимулировать женщин, чтобы они не затягивали с рождением детей. Депутаты ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает выплату пособия для родивших до 25 лет, пишут "Известия".

"Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительных материального положения и жилищных условий", – указано в пояснительной записке.

Сколько будут выплачивать родившим до 25 лет?

Депутаты предлагают выплачивать родившим ребенка женщинам до 25 лет пособие в размере 200 тысяч рублей. На эти деньги можно будет приобрести все самое необходимое для новорожденного, говорит зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он отметил, что чем раньше в семье появится первый малыш, тем больше шансов, что семья станет многодетной.

Порядок и условия назначения и выплаты указанного государственного пособия будут устанавливаться уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.