Успеть до 25 лет. Какую выплату хотят ввести в России для молодых мам?
Новый законопроект скоро внесут в Госдуму
23 ноября 2023, 10:55, ИА Амител
Новое пособие предлагают ввести в России для женщин, которые решатся родить ребенка в возрасте до 25 лет. С такой инициативой выступают депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. На какую выплату смогут рассчитывать роженицы, если законопроект одобрят, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Какую сумму будут выплачивать молодым мамам?
Устойчивая убыль населения и снижение рождаемости в России заставляет депутатов Госдумы искать новые выходы из ситуации. На это раз возникло предложение финансово стимулировать женщин, чтобы они не затягивали с рождением детей. Депутаты ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает выплату пособия для родивших до 25 лет, пишут "Известия".
"Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительных материального положения и жилищных условий", – указано в пояснительной записке.
Сколько будут выплачивать родившим до 25 лет?
Депутаты предлагают выплачивать родившим ребенка женщинам до 25 лет пособие в размере 200 тысяч рублей. На эти деньги можно будет приобрести все самое необходимое для новорожденного, говорит зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он отметил, что чем раньше в семье появится первый малыш, тем больше шансов, что семья станет многодетной.
Порядок и условия назначения и выплаты указанного государственного пособия будут устанавливаться уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
10:59:35 23-11-2023
за чей счет выплаты?
11:51:53 23-11-2023
Гость (10:59:35 23-11-2023) за чей счет выплаты?... депутаты продадут свои квартиры в Дубаях (нет)
11:22:17 23-11-2023
А потом, когда 200 т.р. закончатся, на что ребенка содержать депутаты не подумали?)
11:29:21 23-11-2023
надо и потом по 50 тыс/месяц сделать, тогда столько желающих появится - жуть
13:46:56 23-11-2023
Гость (11:29:21 23-11-2023) надо и потом по 50 тыс/месяц сделать, тогда столько желающих... Не появится. Ну, вернее, на манеже будут все те же - маргиналы, рожающие за пособия. Остальные прекрасно понимают, что сегодня дали, завтра могут ровно так же и забрать. А ребенка назад не запихнешь - ни одного, ни троих-четверых) Да и плодиться в условиях, когда в любой момент то мобилизация, то еще какой понос...
11:43:03 23-11-2023
Не дай Бог примут этот бред! Опять дискриминация по возрасту!
12:11:33 23-11-2023
Гость (11:43:03 23-11-2023) Не дай Бог примут этот бред! Опять дискриминация по возрасту... не такой уж это и бред. Сейчас очень многие рожают первого ребенка ближе к 30, когда более менее встанут на ноги. Просидев 3 года в декрете выходят на работу. На второго решаются в 35 не раньше, о третьем там уже речи не идет. А порой после первого на этом и останавливаются...
12:17:13 23-11-2023
Путин отстань я не хочу рожать.
12:23:03 23-11-2023
Гость (12:17:13 23-11-2023) Путин отстань я не хочу рожать.... Так это и не Путин, а "депутаты Госдумы от фракции ЛДПР"
12:28:22 23-11-2023
Гость (12:23:03 23-11-2023) Так это и не Путин, а "депутаты Госдумы от фракции ЛДПР"... Все они там в связке не думаю что он не в курсе.