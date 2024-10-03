Успей купить. МТС запустил акцию на покупку смартфонов со скидкой до 8 тысяч рублей
Предложение доступно для смартфонов Huawei в магазинах и на сайте оператора
03 октября 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8JsvGG
МТС запустил новую акцию для покупателей смартфонов Huawei* в салонах связи и на сайте компании. Она предполагает скидку до 8 000 рублей на покупку смартфонов и продуктов цифровой экосистемы.
Чтобы принять участие, абонентам МТС необходимо выбрать акционный смартфон из списка и оформить подписку на экосистему МТС Premium* на 15 месяцев. При онлайн-заказе скидку начислят автоматически. А при оформлении заказа в магазине потребуется сообщить продавцу о своем желании участвовать в акции.
Пользователи других операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф "МТС Больше", "МТС Супер" на 3, 6 или 12 месяцев или тариф "МТС Проще" на 12 месяцев.
В акции участвуют смартфоны:
- Huawei Nova 12I*;
- Huawei Nova 12;
- Huawei Nova 12SE*;
- Huawei Nova Y61*;
- Huawei Nova Y72;
- Huawei Pura 70*.
Акция действует в МТС до 31 октября 2024 года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях. Подробнее уточняйте на сайте.
* Huawei ("Хуавей"); Premium ("Премиум"); Nova ("Нова"); I ("Ай"); SE ("ЭсЕ"); Y ("Уай"); Pura ("Пура")
ПАО "МТС"Реклама
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