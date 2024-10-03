Успей купить. МТС запустил акцию на покупку смартфонов со скидкой до 8 тысяч рублей

Предложение доступно для смартфонов Huawei в магазинах и на сайте оператора

03 октября 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8JsvGG

Смартфоны. Акция / Фото предоставлено оператором МТС

МТС запустил новую акцию для покупателей смартфонов Huawei* в салонах связи и на сайте компании. Она предполагает скидку до 8 000 рублей на покупку смартфонов и продуктов цифровой экосистемы.

Чтобы принять участие, абонентам МТС необходимо выбрать акционный смартфон из списка и оформить подписку на экосистему МТС Premium* на 15 месяцев. При онлайн-заказе скидку начислят автоматически. А при оформлении заказа в магазине потребуется сообщить продавцу о своем желании участвовать в акции.

Пользователи других операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф "МТС Больше", "МТС Супер" на 3, 6 или 12 месяцев или тариф "МТС Проще" на 12 месяцев.

В акции участвуют смартфоны:

Huawei Nova 12I*;

Huawei Nova 12;

Huawei Nova 12SE*;

Huawei Nova Y61*;

Huawei Nova Y72;

Huawei Pura 70*.

Акция действует в МТС до 31 октября 2024 года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях. Подробнее уточняйте на сайте.

* Huawei ("Хуавей"); Premium ("Премиум"); Nova ("Нова"); I ("Ай"); SE ("ЭсЕ"); Y ("Уай"); Pura ("Пура")

ПАО "МТС"

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