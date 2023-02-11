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Установлена личность убийцы пленных российских военных

Инцидент произошёл в пригороде Артёмовска (Бахмута), где сейчас идут тяжёлые бои

11 февраля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

Безоружных российских военнопленных расстрелял 26-летний житель Житомирской области Украины Сергей Макаренко, сообщает RT.

Ранее в Сети появилось видео расправы над пленными. На кадрах украинские военнослужащие расспрашивают трёх мужчин в российской военной форме, которые лежат на снегу без оружия с руками за головой. После этого одного из них расстреливают. Предположительно, убили всех троих.

Макаренко после обнародования информации о его личности подтвердил участие в расстреле. Инцидент произошёл в пригороде Артёмовска (Бахмута), где сейчас идут тяжёлые бои.

"Пленные – это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие", – заявил Макаренко, добавив, что "гордится тем днём".

Также опубликовал ещё одно видео, на котором его товарищи смеются и позируют возле убитых.

В СК России сообщили, что будут расследовать факт расстрела. В российском МИД указали, что это военное преступление лежит на совести кураторов киевского режима.

Напомним, в ноябре 2022 года СК возбудил дело после другого массового расстрела российских военнопленных в ЛНР.

Комментарии 18

  • Достаточно посмотреть интернет-каналы, где всё показывается практически в режиме реального времени, чтобы ужаснуться звериной ожесточённости происходящего. *** Кто бы мог подумать, что такая кровавая дьяволиада в массовых масштабах будет твориться в цивилизованном 21-веке, когда цивилизация уже доросла до того, чтобы осознанно конкурировать и решать спорные вопросы экономически, исключительно мирным путём. **** Особенно шокирует то, что с обеих сторон говорят на чистейшем русском языке на том его уровне, когда становится совершенно очевидно, что это - родной язык!
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы его живым взять
    11 февраля, Гость   Ответить
  • цивилизация уже доросла до того, чтобы осознанно конкурировать и решать спорные вопросы экономически, исключительно мирным путём====Послушайте выступления борреля жозепа,главного дипломата просвещённой цивилизованной европы.Риббентроп с гебельсом в гробах переворачиваются и ногти от зависти искусывают.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы установили личность погибших солдат. Это намного важнее. А этим убийцам все равно не жить.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • "Предположительно, убили всех троих." Так предположительно, или на самом деле, убили всех?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Тебе так важно? Их всех убили. Пленных. В то время как наши оставляют в живых даже пленных нациков из Навоза.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • наши оставляют в живых даже пленных нациков из Навоза. **** При...жин, публично выступая в колонии при вербовке зеков в ЧВК "Ва...ер", говорил, что пленных они не берут и добивают их ножами.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Послушайте выступления борреля жозепа,главного дипломата просвещённой цивилизованной европы.Риббентроп с гебельсом в гробах переворачиваются и ногти от зависти искусывают. *** Ссылку не дадите? Можно на английском. Я понимаю.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Тебе так важно? =========================================== Мне важна правда, а не ложь в одежде правды.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • = Мне важна правда, а не ложь в одежде правды. **** ООН признала правдивость этого ролика. Новости посмотри. Еще вопросы будут?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • ** При...жин, публично выступая в колонии при вербовке зеков в ЧВК "Ва...ер", говорил, что пленных они не берут и добивают их ножами. 2 часа назад, *** Видео с умерщвлением хохлов покажи. А иначе ты мир-дверь-мяч.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • А как быть с теми кто поддерживает украинскую власть и живет в России? Попробуй тронь их сам под суд пойдешь.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Мне важна правда, а не ложь в одежде правды.----------------Вот тебе правда, жестокости и подлости хохлов даже немцы ужасались, генерал вермахта назвал хохлов оскотинившимися русскими. И это правда, подтверждаю.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • ну, возьмут его в плен, затем нарисуется Абрамович и обменяют на очередного друга
    11 февраля, Гость   Ответить
  • В СК России сообщили, что будут расследовать факт расстрела.---- не надо расследовать. надо найти, отрезать бубенцы и засунуть в рот. м.б. тогда таких ублюдков будет меньше.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Всех кто расстреливает и пытает наших пленных солдат должна неотвратимо настигать смерть. Эти примеры и остановят волну расстрелов.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • При...жин, публично выступая в колонии при вербовке зеков в ЧВК "Ва...ер", говорил, что пленных они не берут и добивают их ножами.====И правильно делают...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Сердце кровью обливается уже год как.... У меня из близких родных там нет никого (отец по возрасту не подходит (военный), двоюродным братьям повестка пока не приходила), знакомых очень много и родственники родственников... Но от этого мне не легче...Как увидишь в интернете какие это звери и нелюди (в наколках) расправляются над нашими мальчишками молодыми (которым жить и жить) и мужиками ...ком такой к горлу подходит....Что жить не хочется... И даже стыдно, что я живая, а они зверской смертью умерли и в сырой земле лежат...Молишься за них каждый день, что живые были и домой вернулись к своим родным...
    13 февраля, Гость   Ответить
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