Установлена личность убийцы пленных российских военных

Инцидент произошёл в пригороде Артёмовска (Бахмута), где сейчас идут тяжёлые бои

11 февраля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

Безоружных российских военнопленных расстрелял 26-летний житель Житомирской области Украины Сергей Макаренко, сообщает RT.

Ранее в Сети появилось видео расправы над пленными. На кадрах украинские военнослужащие расспрашивают трёх мужчин в российской военной форме, которые лежат на снегу без оружия с руками за головой. После этого одного из них расстреливают. Предположительно, убили всех троих.

Макаренко после обнародования информации о его личности подтвердил участие в расстреле. Инцидент произошёл в пригороде Артёмовска (Бахмута), где сейчас идут тяжёлые бои.

"Пленные – это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие", – заявил Макаренко, добавив, что "гордится тем днём".

Также опубликовал ещё одно видео, на котором его товарищи смеются и позируют возле убитых.

В СК России сообщили, что будут расследовать факт расстрела. В российском МИД указали, что это военное преступление лежит на совести кураторов киевского режима.

Напомним, в ноябре 2022 года СК возбудил дело после другого массового расстрела российских военнопленных в ЛНР.