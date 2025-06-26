Устроился на работу – потерял деньги. В России появился новый способ мошенничества
Эксперты рассказали, как не попасться на уловку злоумышленников
26 июня 2025, 17:00, ИА Амител
ВТБ сообщает о новой схеме обмана россиян: теперь мошенники притворяются представителями компаний, якобы берут на работу соискателей, а потом выманивают деньги.
Что за новая схема?
Человек откликается на хорошую вакансию (особенно часто это помощник или ассистент генерального директора) на сайте поиска работы. Мошенники, разместившие это объявление, быстро "принимают на работу" соискателя. И даже заключают с ним договор о трудоустройстве.
Затем "работодатель" создает видимость рабочего процесса: дает задания через мессенджер, втирается в доверие. Через пару дней внезапно просит о помощи: например, перевести на указанный им счет некоторую сумму денег, чтобы купить лекарства больному родителю. И обещает вернуть сразу, как вернется из рабочей поездки.
Разумеется, никакого возврата не происходит, "компания" просто пропадает.
"Подобные схемы используют доверие людей, которые ищут работу. Преступники не просто создают видимость трудоустройства – они искусственно формируют отношения "начальник-подчинённый", чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Когда новый "руководитель" просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя", – поясняет вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.Он предупреждает: работодатели не просят денег у своих сотрудников, особенно только что нанятых. Ситуации могу быть разные, но такая просьба, как правило, является признаком преступления.
Как не попасться на уловку мошенников?
Эксперты дают несколько советов:
- на соглашайтесь на работу, пока не убедитесь, что компания настоящая;
- не общайтесь по рабочим вопросам только через мессенджеры;
- никогда не переводите деньги, даже при обещании возврата;
- будьте осторожны с подозрительными номерами телефонов, так как мошенники часто их меняют и скрываются под вымышленными именами.
17:08:47 26-06-2025
Откуда ВТБ знает про новые схемы мошенничества? Поди сами их и разрабатывают?)
17:40:02 26-06-2025
Шинный завод примет на работу...
Всё по-честному, без обмана...
18:21:35 26-06-2025
ВТБ перенес выплату процентов по депозиту на два месяца, ссылаясь на постанавление Правительства. А два месяца мои деньги будут крутиться в банке? А это не мошеничество ?
19:26:38 26-06-2025
"Устроился на работу - потерял деньги" - это всегда так.
22:24:05 26-06-2025
Так это любители Он лайна, генеральному ассистируют)))