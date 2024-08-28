Утечка или лужа? В водоканале рассказали, когда звонить в аварийную службу

Компания призывает горожан ответственно относиться к вызову специалистов

28 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Работы "Росводоканал Барнаул" / Фото предоставлено компанией

Ежедневно аварийно-диспетчерская служба барнаульского водоканала обрабатывает до 70 заявок от жителей города. Люди сообщают о разном, в том числе и о том, что заметили вышедшую на поверхность воду. Специалисты оперативно реагируют на каждое обращение, однако при проверке от 5 до 10 заявок оказываются ложными.

Почему встречаются ложные вызовы?

Часто ложный вызов совершают не злонамеренно, а по ошибке. Например, в период дождей горожане принимают лужи за утечки на водопроводе, путают объекты тепловиков с коммуникациями водоканала, говорит директор по производству компании "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

"Бывают случаи, когда бригада приезжает на вызов и не обнаруживает никаких повреждений. А в это время на другом конце города требуется реальная помощь. Мы призываем горожан ответственно подходить к обращениям в аварийные службы. Тогда наши специалисты смогут быстро и эффективно выполнить необходимые работы", – отмечает Дмитрий Власов.

В каких случаях нужно звонить в аварийную службу водоканала?

Специалисты ресурсоснабжающей организации напоминают, что обращаться в аварийную службу необходимо, если:

из-под земли течет вода или канализационные стоки;

образовался провал грунта, под землей течет вода;

пропала холодная вода в кране или стал слабый напор;

открыт или поврежден люк на смотровом колодце.

Как связаться с "Росводоканал Барнаул"?

Звонить в водоканал можно круглосуточно по основному номеру телефона 8 (3852) 500-101. А также по дополнительному 8 (3852) 202-200, который ввели недавно, чтобы улучшить качество услуг и всегда быть на связи с клиентами.

В рабочее время вам ответит специалист контакт-центра, а ночью звонок автоматически переведут в диспетчерскую службу компании.

Где найти информацию о работах водоканала?

Узнать, какие работы проводят специалисты водоканала (плановые или аварийные), а также уточнить ориентировочное время устранения неполадок и отключений воды, можно в соцсетях предприятия: "ВКонтакте" и "Телеграм" .

Напомним, чтобы повысить эффективность устранения поломок, в автопарке водоканала появилась современная каналопромывочная машина. Это уже четвертое обновление техники в этом году. Новая машина поможет быстрее и лучше устранять даже серьезные засоры. Она предназначена для очистки канализационных и водосточных труб, отстойников, колодцев. Кроме нее для ускорения работы компания закупила автоцистерну и легковые специализированные автомобили. До конца года на предприятие еще поступят погрузчик и два экскаватора.