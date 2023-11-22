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Утильсбор на иностранную технику могут ввести в России

Мера будет действовать по аналогии с утильсбором на импортные автомобили

22 ноября 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Утилизационный сбор для иностранной техники может появиться в России в конце следующего года. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Мера будет действовать по аналогии с утильсбором на импортные автомобили, а собранные деньги будут направлять в бюджет для дальнейшего развития российских производителей. В первый год планируют брать дополнительную плату только с зарубежной техники, а в последующие – и с российской. При этом с отечественной плата будет меньше.

По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, подобная инициатива является востребованной в сфере. При этом обычные граждане, например, отмечают, что из-за утильсбора стало сложнее купить автомобиль иностранного производителя.

Экономика

Комментарии 14

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Гость

08:58:16 22-11-2023

Как скоро введут налог на дождь?

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Гость

09:06:27 22-11-2023

После выборов 2024

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Гость

13:11:39 22-11-2023

Гость (08:58:16 22-11-2023) Как скоро введут налог на дождь? ... МАААЛЧАТЬ!

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колхозник

09:06:16 22-11-2023

Я давно говорю, что книга "Чиполино" у Власти настольная и воспринимается как инструкция !!!!

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Гость

09:37:17 22-11-2023

колхозник (09:06:16 22-11-2023) Я давно говорю, что книга "Чиполино" у Власти настольная и в... запретить читать власти читать Чиполлино , ибо не фиг

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Гость

10:20:33 22-11-2023

колхозник (09:06:16 22-11-2023) Я давно говорю, что книга "Чиполино" у Власти настольная и в... - С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир.

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Гость

10:03:23 22-11-2023

Покажите мне хоть один утилизированный автомобиль. А сбор на утилизацию регулярно поступает в казну. Обычный оброк для крепостных.

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Гость

10:43:17 22-11-2023

Гость (10:03:23 22-11-2023) Покажите мне хоть один утилизированный автомобиль. А сбор на... Был один блогер какой то, что ли. Вот он задался целью сдать авто на утилизацию, как положено. Ни в одном ведомстве ему не смогли сказать куда нужно его сдавать и все советовали сдать авто в металлолом т.к за это ещё и денег дают. В итоге уже из приемной какого-то министра ему ответили, что есть такая организация в Калининграде. Местные жители съездили по этому адресу. Но там были не в курсе, просто ООО зарегистрировано по этому адресу и всё

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Гость

10:15:11 22-11-2023

Утильсбор это типа налога на "роскошь", но с бедных. Ждём утильсбора с куриных яиц.

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Гость

11:11:41 22-11-2023

Да когда уже эти паразиты нажрутся!

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Гость

11:13:33 22-11-2023

Гость (11:11:41 22-11-2023) Да когда уже эти паразиты нажрутся!... Никогда

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Гость

11:36:31 22-11-2023

У меня товарисчь занимается утильсбором. А знакомые этого чела в основном ремонтники, в том числе и я. Как удобно, море запчастей в одном месте, от крыльчатки для фена до магнетрона микроволнушки. Если нет у этого, можно заглянуть к другим. А народ еще и деньги ему платит. Да там только на одной меди купленно 2 квартиры. Удивительная страна.

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Гость

14:39:28 22-11-2023

Гость (11:36:31 22-11-2023) У меня товарисчь занимается утильсбором. А знакомые этого че... Как найти этого товарисча? Запчасть нужно

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Гость

14:47:20 22-11-2023

Надо еще сбор ввести на утилизацию себя, а то гробовые государство платит а от куда их пополнять, вот пусть гражданин и всю жизнь выплачивает такой утильсбор

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