Утильсбор на иностранную технику могут ввести в России

Мера будет действовать по аналогии с утильсбором на импортные автомобили

22 ноября 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Утилизационный сбор для иностранной техники может появиться в России в конце следующего года. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Мера будет действовать по аналогии с утильсбором на импортные автомобили, а собранные деньги будут направлять в бюджет для дальнейшего развития российских производителей. В первый год планируют брать дополнительную плату только с зарубежной техники, а в последующие – и с российской. При этом с отечественной плата будет меньше.

По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, подобная инициатива является востребованной в сфере. При этом обычные граждане, например, отмечают, что из-за утильсбора стало сложнее купить автомобиль иностранного производителя.