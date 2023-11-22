Утильсбор на иностранную технику могут ввести в России
Мера будет действовать по аналогии с утильсбором на импортные автомобили
22 ноября 2023, 08:53, ИА Амител
Утилизационный сбор для иностранной техники может появиться в России в конце следующего года. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Мера будет действовать по аналогии с утильсбором на импортные автомобили, а собранные деньги будут направлять в бюджет для дальнейшего развития российских производителей. В первый год планируют брать дополнительную плату только с зарубежной техники, а в последующие – и с российской. При этом с отечественной плата будет меньше.
По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, подобная инициатива является востребованной в сфере. При этом обычные граждане, например, отмечают, что из-за утильсбора стало сложнее купить автомобиль иностранного производителя.
08:58:16 22-11-2023
Как скоро введут налог на дождь?
09:06:27 22-11-2023
После выборов 2024
13:11:39 22-11-2023
Гость (08:58:16 22-11-2023) Как скоро введут налог на дождь? ... МАААЛЧАТЬ!
09:06:16 22-11-2023
Я давно говорю, что книга "Чиполино" у Власти настольная и воспринимается как инструкция !!!!
09:37:17 22-11-2023
колхозник (09:06:16 22-11-2023) Я давно говорю, что книга "Чиполино" у Власти настольная и в... запретить читать власти читать Чиполлино , ибо не фиг
10:20:33 22-11-2023
колхозник (09:06:16 22-11-2023) Я давно говорю, что книга "Чиполино" у Власти настольная и в... - С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир.
10:03:23 22-11-2023
Покажите мне хоть один утилизированный автомобиль. А сбор на утилизацию регулярно поступает в казну. Обычный оброк для крепостных.
10:43:17 22-11-2023
Гость (10:03:23 22-11-2023) Покажите мне хоть один утилизированный автомобиль. А сбор на... Был один блогер какой то, что ли. Вот он задался целью сдать авто на утилизацию, как положено. Ни в одном ведомстве ему не смогли сказать куда нужно его сдавать и все советовали сдать авто в металлолом т.к за это ещё и денег дают. В итоге уже из приемной какого-то министра ему ответили, что есть такая организация в Калининграде. Местные жители съездили по этому адресу. Но там были не в курсе, просто ООО зарегистрировано по этому адресу и всё
10:15:11 22-11-2023
Утильсбор это типа налога на "роскошь", но с бедных. Ждём утильсбора с куриных яиц.
11:11:41 22-11-2023
Да когда уже эти паразиты нажрутся!
11:13:33 22-11-2023
Гость (11:11:41 22-11-2023) Да когда уже эти паразиты нажрутся!... Никогда
11:36:31 22-11-2023
У меня товарисчь занимается утильсбором. А знакомые этого чела в основном ремонтники, в том числе и я. Как удобно, море запчастей в одном месте, от крыльчатки для фена до магнетрона микроволнушки. Если нет у этого, можно заглянуть к другим. А народ еще и деньги ему платит. Да там только на одной меди купленно 2 квартиры. Удивительная страна.
14:39:28 22-11-2023
Гость (11:36:31 22-11-2023) У меня товарисчь занимается утильсбором. А знакомые этого че... Как найти этого товарисча? Запчасть нужно
14:47:20 22-11-2023
Надо еще сбор ввести на утилизацию себя, а то гробовые государство платит а от куда их пополнять, вот пусть гражданин и всю жизнь выплачивает такой утильсбор