Увеличить маткапитал хотят за рождение первенца в России, но есть особые условия

04 июня 2025, 16:41, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

Размер материнского капитала за рождение первого ребенка предлагают увеличить в России. Такой дополнительной мерой поддержки в Госдуме планируют стимулировать молодых мамочек как можно раньше идти в декрет. На сколько хотят увеличить выплату маткапитала и кому конкретно, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Кто из мамочек сможет получить дополнительно миллион?

С инициативой увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Она предложила ввести такую меру поддержки для женщин, которые родят первого ребенка до 24 лет, пишет РИА Новости. Эту идею она адресовала премьер-министру Михаилу Мишустину.

Лантратова пояснила, что сейчас все чаще женщины решаются на материнство в 28–29 лет. После этого многие молодые мамы стремятся вернуться на работу, реализоваться в профессии, что значительно сдвигает рождение второго или третьего ребенка. Она считает, что предложенная финансовая поддержка поможет увеличить количество ранних родов, что позитивно скажется на демографической ситуации в стране. По ее мнению, чем раньше женщина становится матерью, тем больше шансов, что она родит еще детей, и это также снижает риски осложнений при беременности и родах.

Что на это предложение ответили в правительстве?

Пока официальных комментариев по поводу увеличения маткапитала в правительстве не давали. Будет ли это реализовано – покажет время.

Напомним, в мае 2025 года Лантратова и руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложили снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян младше 35 лет с невысокими доходами. Идея в том, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на молодежь, которая часто не имеет финансовой стабильности. По мнению авторов, это позволит людям раньше вступать в брак, заводить детей и решать жилищные вопросы.