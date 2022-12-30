Уверенное движение вперед. «Альбион-Моторс» показал на видео, что значит быть свободным
Представители центра также поздравили жителей Алтайского края с Новым годом
30 декабря 2022, 15:01, ИА Амител
Ощутить свободу и устремиться к бескрайней линии горизонта за рулем любимого автомобиля, зная, что он преодолеет любые расстояния — не мечта, а реальность. Об этом новое видео от официального дилера EXEED — «Альбион-Моторс». Главная героиня видео — Елена Марисина, генеральный директор центра. Кому, как не ей, знать, что открывать неизведанные направления просто, когда каждый километр наполнен уверенностью.
«Желаем вам в новом году осваивать новые маршруты вместе с сильным партнером и ощутить настоящую свободу за рулем», — поздравили жителей края в автоцентре «Альбион-Моторс».
Видео снято автосалоном «Альбион-Моторс» при поддержке съемочной группы digital- агентства ZAVOD.
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