И рассказал, как он повел себя на дорогах Барнаула и почему модель отлично подойдет в качестве первого авто

31 июля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8Jygwp

Livan S6PRO / Фото: Семен Рогожников

Livan S6PRO (Ливэн Эс6 Про) стремительно набирает популярность на российском авторынке. Часто его рассматривают в качестве первого автомобиля, и неслучайно: модель удачно сочетает в себе стильный дизайн, современные технологии и уверенное поведение на дороге, при этом оставаясь доступной по цене. Журналист amic.ru решил взглянуть на Livan S6PRO глазами новичка, отправившись на тест-драйв в компании Александра Эльберга, опытного преподавателя автошколы "Авангард", который ищет подходящий автомобиль для своих учеников. Маршрут выбрали тоже неслучайно – один из самых популярных в автошколах, что позволило оценить возможности авто с точки зрения начинающего водителя.

Livan S6PRO произвел приятное впечатление. Участники тест-драйва сошлись во мнении, что это стильный автомобиль с современным внешним видом и передовыми технологиями, который создан для комфортной, безопасной и уверенной езды. Подходит как новичков, так и для опытных водителей, предпочитающих седаны. В Автоцентре АНТ вы найдете Livan S6PRO в трех цветах (белом, сером и голубом) и трех комплектациях на выбор (Luxury*, Premium*, Flagship*). Стоимость начинается от 1 959 000 рублей с учетом НДС.

Современный дизайн

Стоимость – хоть и один из главных факторов для молодых водителей при выборе авто, но не самый важный. Livan S6PRO предлагает отличное соотношение цены и качества, что делает его очень привлекательным.

Livan S6PRO выразительный, с четкими деталями: остро срезанный капот с эффектной подсветкой добавляет машине динамичности, а дневные ходовые огни делают седан более заметным на дороге. Внушительная решетка радиатора с натянутыми струнами обеспечивает стильный облик. А семнадцатидюймовые легкосплавные колесные диски и объединенные задние фары завершают современный образ.

Помимо достаточно лаконичного, но наряду с этим привлекательного дизайна, седан продемонстрировал отличные эргономические качества и плавный мягкий ход.

Livan S6PRO и Александр Эльберг / Фото: Семен Рогожников

Все для комфорта и удобства

Салон Livan S6PRO выполнен в контрастных тонах и оснащен удобными сиденьями в спортивном стиле. Кресло водителя регулируется в шести направлениях, что позволяет водителю найти идеальную посадку. Интегрированные экраны диагональю 12,3 дюйма создают атмосферу технологичности, а лазерная гравировка на приборной панели придает особый шарм.

Начинающие водители оценят многофункциональное рулевое колесо D-образной формы и гоночный рычаг переключения передач, которые делают управление автомобилем более интуитивным и приятным.

Также удобство езды обеспечивают:

климат-контроль;

отрицательный ионный очиститель воздуха;

возможность выбора режима управления (ECO*, Comfort*, Sport*, Adaptive*);

подогрев водительского и пассажирского сидений;

функция дублирования экрана смартфона;

мультимедийная система с 12,3" ЖК-экраном;

4,2" экран для переднего пассажира;

три USB*-разъема (два спереди, один сзади);

камера заднего вида с системой динамической разметки;

система контроля правой стороны при малых скоростях.

"Начинающим водителям я бы рекомендовал эту машину. Современная, комфортная, маневренная. Имеет хороший обзор. В автомобиле все сделано для удобства. А комфорт водителя, как известно, – залог безопасности. Очень понравилась удобная посадка с электрорегулировками во всех плоскостях", – сказал Александр Эльберг.

Livan S6PRO / Фото: Семен Рогожников

Мощный двигатель и плавная трансмиссия

Под капотом Livan S6PRO скрывается сверхмощный 1.5T двигатель с турбонаддувом, который позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 8,8 секунды. Максимальная мощность – 174 лошадиные силы. Расход топлива на 100 километров – всего 6,5 литра.

Семиступенчатая трансмиссия с муфтой сцепления мокрого типа обеспечивает плавное и комфортное переключение передач, что особенно важно для начинающих водителей.

Передняя независимая подвеска "МакФерсон" плюс задняя многорычажная независимая подвеска, а также колесная база 2702 мм гарантируют плавность хода и комфорт как для водителя, так и для пассажиров. Бесключевой доступ и запуск двигателя одним нажатием, а также бесконтактное открытие багажника делают использование автомобиля максимально удобным. А шины с низким сопротивлением качению снижают шум и расход топлива, повышают комфорт.

"Для обучения вождению важен не только комфорт, но и предсказуемость. Livan S6PRO хорошо показал себя на поворотах, уверенно держит дорогу, обладает достаточной мощностью", – отметил преподаватель автошколы "Авангард".

Всесторонняя защита

Livan S6PRO имеет высокопрочный каркас кузова и оснащен шестью подушками безопасности: фронтальными и боковыми для переднего ряда, а также шторками безопасности по всей длине салона.

Камера кругового обзора и три датчика парковки помогают новичкам уверенно маневрировать в ограниченном пространстве.

"Автомобиль относительно компактный, на нем легко совершать маневры. Например, параллельную парковку. В целом очень удобно парковаться, особенно при движении задним ходом. Для этого в машине есть разные электронные помощники: парктроник, камера заднего вида и т.д.", – рассказал Александр Эльберг.

В базовую комплектацию седана включены девять активных систем безопасности, среди которых – инновационные системы курсовой устойчивости, поддержки при подъемах, предотвращения опрокидывания, контроля давления в шинах.

Помимо этого, начинающие водители оценят наличие таких систем, как:

устройство вызова экстренных служб;

антиблокировочная тормозная система;

электронная система распределения тормозных усилий;

система помощи при экстренном торможении;

система приоритета тормозов;

система мониторинга слепых зон;

датчик присутствия пассажиров переднего и заднего ряда;

сигнал смены полосы движения;

оповещение о превышении скорости;

система оповещения при экстренном торможении;

система отключения подачи топлива и питания при ДТП;

автоматическая разблокировка дверей при ДТП;

автоматическое запирание дверей при движении;

пассивная противоугонная система;

крепления для детских сидений Isofix*;

механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ("детский замок").

"Я посоветую руководству рассмотреть Livan S6PRO для покупки в автошколу. Я считаю, удачный вариант. Он сочетает в себе и стильный дизайн, и комфортный салон, и мощный двигатель, и передовые системы безопасности, и, конечно, приятную стоимость", – подытожил участник тест-дайва Александр Эльберг.

Livan S6PRO / Фото: Семен Рогожников

Оценить Livan S6PRO на дорогах Барнаула можете и вы – приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ по адресу Павловский тракт, 249е. Кстати, после прохождения тест-драйва каждый участник получит подарок от Автоцентра АНТ. Седан станет идеальным выбором для городских приключений и подарит удовольствие от каждой поездки.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249е (рядом с ТЦ "Москва")

Часы работы: будни – с 08:00 до 19:00, в выходные – с 09:00 до 17:00

Тел.: +7 (3852) 28-22-22

Подробнее о Livan S6PRO

* Luxury ("Лакшери"); Premium ("Премиум"); Flagship ("Флагшип"); ECO ("ИКО"); Comfort ("Комфорт"); Sport ("Спорт"); Adaptive ("Адаптив"); USB ("ЮЭсБи"); Isofix ("Изофикс")

ООО "АНТ Импорт"

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