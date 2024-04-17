Увлекательные опыты по физике: как вдохновить школьников экспериментами

Их можно проводить в классе, а можно и с репетитором онлайн

17 апреля 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KPFPV

Физика. Ракета. Молекула / Фото: freepik.com

Опыты по физике в школе – это не только возможность понять научные принципы, но и захватывающее приключение, которое может зажечь огонь любознательности и интереса к науке у школьников. Рассказываем несколько наиболее интересных опытов по физике, которые особенно нравятся ученикам.

Внимание! Проводите эксперименты только под присмотром учителя. Некоторые эксперименты вам может показать и репетитор по физике онлайн . Самостоятельно их проводить небезопасно.

Опыт с электростатикой: "Волосы на голове встают дыбом"

Показывает принципы электростатики. Для него понадобятся специальные пластиковые палочки или шарики, а также, неожиданно, волосы школьников. После того как пластик или резина электрически заряжены трением, они притягивают волосы к себе, заставляя их встать дыбом.

Опыт с оптикой: "Изгиб света"

Демонстрирует явление преломления света и может быть выполнен с помощью аквариумной емкости с водой и стрелы, напечатанной на бумаге. Погружая емкость в воду, школьники могут увидеть, как стрела кажется изогнутой из-за преломления света при переходе из одной среды в другую.

Опыт с магнитами: "Самостоятельное движение"

Позволяет увидеть действие магнитных полей и их влияние на металлические объекты. Можно использовать магнит и металлические шарики или скобки. Поднося магнит к металлическим предметам, школьники увидят, как они притягиваются к магниту, иногда даже начинают двигаться.

Опыт с законами Ньютона: "Реакция ракетного двигателя"

Демонстрирует третий закон Ньютона о действии и противодействии. С помощью пустой пластиковой бутылки, воды и насадки для шланга можно создать свой собственный "ракетный двигатель". Заполнив бутылку водой, закрыв крышку и повернув ее, дети увидят, как бутылка начнет двигаться в противоположном направлении под действием выходящей струи воды.

Опыт с теплопроводностью: "Горячая картошка"

Демонстрирует явление теплопроводности. Школьники берут несколько картофелин и прикладывают их к телу, например, к руке. Они замечают, что картошка быстро нагревается и передает тепло телу.

Эти интересные и увлекательные опыты не только помогают запомнить материал, но и вдохновляют школьников на изучение физики и других естественных наук.

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