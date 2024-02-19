Уютный. Стильный. Пятизвездочный. Отель в Белокурихе дарит кешбэк за отдых
И отмечает свой первый день рождения
19 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KCRQf
Единственный пятизвездочный отель "На камушках", расположенный в живописном уголке Белокурихи, приглашает гостей отпраздновать первую годовщину со дня открытия. Всего за 365 дней работы он успел завоевать сердца многих отдыхающих. И в честь праздника отель дарит кешбэк 10% на все бронирования до 18.04.2024 года. Это отличный шанс насладиться комфортным отдыхом и природой города-курорта.
Среди гор, в окружении сосен
Отель "На камушках" расположен в уединенном месте. Рядом – горы, хвойный лес и река. На шести этажах отеля располагаются 34 комфортных номера, где гости могут насладиться тишиной и покоем, любуясь завораживающими видами из окна. А еще и первоклассным сервисом, который избавит от бытовых и рутинных забот.
Номерной фонд
Отель предлагает различные типы номеров ("Стандарт", "Комфорт", "Двухуровневый люкс"), подходящих как для одиночных путешественников, так и для пар. Завтраки входят в стоимость.
В номерах:
- кровати с ортопедическими матрасами;
- кондиционер;
- сейф;
- телевизор;
- кофемашина и др.
Лобби-бар, бассейн, спа
На территории отеля есть стильный ресторан и лобби-бар. Гостей ждет настоящее гастрономическое путешествие с блюдами европейской и местной кухни.
На каждом этаже находится уютная зона отдыха. Работают два лифта. Для гостей, предпочитающих активный отдых, доступны тренажерный зал, а также спа-зона и сауны. Есть и бизнес-центр с конференц-залом вместимостью до 60 человек.
"На камушках" – одно из немногих мест, работающих по принципу 14+. Размещение детей до 14 лет не предусмотрено. Концепция "только для взрослых" – не просто актуальный тренд в индустрии гостеприимства, но и особая атмосфера тишины и спокойствия.
Узнать подробнее об акции можно здесь.
Отель "На камушках" 5*
Адрес: город-курорт Белокуриха, ул. Славского, 83
Тел.: 8-804-700-4204 (бесплатно по России)
Ватсап: 8-964-082-1126
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