Уютный. Стильный. Пятизвездочный. Отель в Белокурихе дарит кешбэк за отдых

И отмечает свой первый день рождения

19 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KCRQf

Отель "На камушках" / Фото предоставлено компанией

Единственный пятизвездочный отель "На камушках", расположенный в живописном уголке Белокурихи, приглашает гостей отпраздновать первую годовщину со дня открытия. Всего за 365 дней работы он успел завоевать сердца многих отдыхающих. И в честь праздника отель дарит кешбэк 10% на все бронирования до 18.04.2024 года. Это отличный шанс насладиться комфортным отдыхом и природой города-курорта.

Среди гор, в окружении сосен

Отель "На камушках" расположен в уединенном месте. Рядом – горы, хвойный лес и река. На шести этажах отеля располагаются 34 комфортных номера, где гости могут насладиться тишиной и покоем, любуясь завораживающими видами из окна. А еще и первоклассным сервисом, который избавит от бытовых и рутинных забот.

Номерной фонд

Отель предлагает различные типы номеров ("Стандарт", "Комфорт", "Двухуровневый люкс"), подходящих как для одиночных путешественников, так и для пар. Завтраки входят в стоимость.

В номерах:

кровати с ортопедическими матрасами;

кондиционер;

сейф;

телевизор;

кофемашина и др.

Отель "На камушках" / Фото предоставлено компанией

Лобби-бар, бассейн, спа

На территории отеля есть стильный ресторан и лобби-бар. Гостей ждет настоящее гастрономическое путешествие с блюдами европейской и местной кухни.

На каждом этаже находится уютная зона отдыха. Работают два лифта. Для гостей, предпочитающих активный отдых, доступны тренажерный зал, а также спа-зона и сауны. Есть и бизнес-центр с конференц-залом вместимостью до 60 человек.

"На камушках" ­– одно из немногих мест, работающих по принципу 14+. Размещение детей до 14 лет не предусмотрено. Концепция "только для взрослых" – не просто актуальный тренд в индустрии гостеприимства, но и особая атмосфера тишины и спокойствия.

Узнать подробнее об акции можно здесь.

Отель "На камушках" / Фото предоставлено компанией

Отель "На камушках" 5*

Адрес: город-курорт Белокуриха, ул. Славского, 83

Тел.: 8-804-700-4204 (бесплатно по России)

Ватсап: 8-964-082-1126

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АО "Санаторий "Рассия"

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