В выходные магнитосфера нашей планеты будет очень нестабильной

17 августа 2024, 07:40, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

На выходных Землю может накрыть очередная магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сообщается, что космическая непогода может обрушиться на планету уже сегодня, 17 сентября.

Рассказываем, что известно о возможной магнитной буре и том, какой мощности она может достичь.

1 Будет ли магнитная буря 17 августа 2024 года? Такая вероятность есть. Еще 14 августа сайт лаборатории сообщил, что на Солнце произошла мощнейшая вспышка . Эпицентр взрыва находился ровно на линии "Земля-Солнце", из-за чего появился риск прихода на нашу планету очередной магнитной бури. Теперь появился прогноз, где действительно есть данные о приходе магнитной бури.

2 Какова вероятность магнитной бури 17 августа 2024 года? Вероятность магнитной бури 17 августа эксперты оценивают в 20%. Согласно прогнозу, магнитосфера если и ухудшится, то в самом конце дня, уже ближе к 00:00 по московскому времени. Основная часть магнитной бури придется уже на следующий день, 18 августа 2024 года.

3 Насколько мощной может быть эта магнитная буря? Не слишком мощной. Ожидается, что на пике мощность геомагнитных колебаний приблизится к 5 баллам. По классификации это "слабая буря" (G1). Впрочем, остается и 10% вероятности, что Землю накроет сильный геомагнитный шторм.

4 Сколько может продлиться магнитная буря, которая начнется 17 августа? Как мы уже сказали, магнитная буря продолжится и в воскресенье, 18 августа.

5 Какой будет магнитная буря 18 августа 2024 года? Магнитная буря будет атаковать Землю в начале дня. Ближе к 12.00 по московскому времени сила колебаний снизится до "желтой" зоны. Такие геомагнитные возмущения продолжатся в течение всего дня. Вероятность сильного магнитного шторма составит 30%.