Ужас метеопата. Что за магнитная буря может накрыть Землю 17 августа 2024 года?
В выходные магнитосфера нашей планеты будет очень нестабильной
17 августа 2024, 07:40, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
На выходных Землю может накрыть очередная магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сообщается, что космическая непогода может обрушиться на планету уже сегодня, 17 сентября.
Рассказываем, что известно о возможной магнитной буре и том, какой мощности она может достичь.
1
Будет ли магнитная буря 17 августа 2024 года?
Такая вероятность есть. Еще 14 августа сайт лаборатории сообщил, что на Солнце произошла мощнейшая вспышка. Эпицентр взрыва находился ровно на линии "Земля-Солнце", из-за чего появился риск прихода на нашу планету очередной магнитной бури.
Теперь появился прогноз, где действительно есть данные о приходе магнитной бури.
2
Какова вероятность магнитной бури 17 августа 2024 года?
Вероятность магнитной бури 17 августа эксперты оценивают в 20%.
Согласно прогнозу, магнитосфера если и ухудшится, то в самом конце дня, уже ближе к 00:00 по московскому времени. Основная часть магнитной бури придется уже на следующий день, 18 августа 2024 года.
3
Насколько мощной может быть эта магнитная буря?
Не слишком мощной. Ожидается, что на пике мощность геомагнитных колебаний приблизится к 5 баллам. По классификации это "слабая буря" (G1).
Впрочем, остается и 10% вероятности, что Землю накроет сильный геомагнитный шторм.
4
Сколько может продлиться магнитная буря, которая начнется 17 августа?
Как мы уже сказали, магнитная буря продолжится и в воскресенье, 18 августа.
5
Какой будет магнитная буря 18 августа 2024 года?
Магнитная буря будет атаковать Землю в начале дня. Ближе к 12.00 по московскому времени сила колебаний снизится до "желтой" зоны. Такие геомагнитные возмущения продолжатся в течение всего дня.
Вероятность сильного магнитного шторма составит 30%.
6
Когда магнитосфера Земли окончательно успокоится?
Ожидается, что геомагнитная обстановка на Земле успокоится не раньше, чем в понедельник, 19 августа.
20:22:57 17-08-2024
Да сколько можно!! От этих бурь нет покоя. У меня давление пипец скачет когда они . До этих новостей я понимаю что на землю обрушился шторм .
17:37:46 18-08-2024
Гость метеопат. (20:22:57 17-08-2024) Да сколько можно!! От этих бурь нет покоя. У меня давление п... нам нужно как-то держаться(
тоже заранее знаю.