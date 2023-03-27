Уже 40 валютных пар. Какие изменения ввёл "Альфа-Форекс"

Рассказываем о нововведениях форекс-дилера

27 марта 2023, 18:05, ИА Амител

Юани / Фото: xb100 / Freepik

Ещё не подошёл к концу первый квартал 2023 года, а ведущий российский форекс-дилер с долей 75% легального рынка уже может похвастаться рядом позитивных изменений, которые скажутся в плюс как на торговле трейдеров, так и на клиентской базе компании.

Пополнение списка торговых инструментов

Банк России 20 февраля объявил на официальном сайте об утверждении Базового стандарта для форекс-дилеров, который расширяет перечень валютных пар для совершения сделок. В обновлённый перечень вошли китайский юань, турецкая лира, индийская рупия, швейцарский франк, бразильский реал.

Вслед за этим "Альфа-Форекс" добавил в свой арсенал шесть валютных пар с юанем и лирой:

USD/CNY;

EUR/CNY;

USD/TRY;

EUR/TRY;

CNY/RUB;

TRY/RUB.

Таким образом, в арсенале форекс-дилера сегодня уже 40 валютных пар. С перечнем и спецификацией инструментов можно ознакомиться здесь https://alfaforex.ru/trading-terms/. Своё внимание к CNY и TRY в компании объяснили возросшим интересом трейдеров к валютам дружественных стран.

Удалённая регистрация для всех

"Альфа-Форекс" давно стремился к тому, чтобы реализовать полноценную онлайн-регистрацию без привязки к конкретному банку. В феврале текущего года это стало возможным. Теперь нет необходимости становиться клиентом "Альфа-Банка", чтобы дистанционно открыть счёт в его дочерней структуре.

Для проверки загруженных в личный кабинет документов и открытия счёта, как правило, требуется не более одного рабочего дня. Клиенты могут получить доступ к торговле на "Форексе" уже на следующий рабочий день, что они отмечают в числе плюсов в своих отзывах о компании "Альфа-Форекс".

Новая валюта счёта

В конце 2022 года дилер объявил о запуске дополнительной валюты торгового счёта. К рублёвым, долларовым и евровым добавились счета в китайских юанях с целью защитить клиентские активы от риска изменений курса и повысить эффективность торговли.

Трейдеры могут в личном кабинете осуществлять переводы между счетами и торговать в MetaTrader 5 ещё и на счетах, номинированных в CNY.

Торговые сигналы для MetaTrader

Помимо расширения возможностей для торговли и создания оптимальных условий, "Альфа-Форекс" продолжает совершенствовать свои сервисы. Так, трейдеры могут подписаться на сигнал из каталога и опробовать новую стратегию на своём счёте или же зарегистрировать собственный сигнал с выгодой для себя.

Предварительно можно ознакомиться со статистикой работы разных трейдеров и результатами их сделок, чтобы выбрать подходящий вариант.

Похоже, дилер поставил себе высокую планку на 2023 год. Интересно понаблюдать, как будут развиваться события в течение года, но уже сейчас заметно, что развитие идёт семимильными шагами.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

ООО "Альфа-Форекс"

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