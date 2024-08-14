По дорожкам из серого кирпича. Как преображается парк имени Ленина в Барнауле

В парке уже можно гулять по удобным новым дорожкам

14 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле. Август, 2024 год / Фото: amic.ru

В 2024 году Барнаул приступил к масштабной реконструкции бывшего парка имени Ленина (или возможного Невского), одного из популярных мест отдыха горожан. Напомним, территория была выбрана барнаульцами для благоустройства в ходе общественного голосования в прошлом году, за нее отдали голос более 11 тысяч человек. Работы по реновации парка стартовали в мае в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Что уже сделано?

На первом этапе благоустройства, который начался в этом году, основное внимание уделяется созданию удобной и безопасной инфраструктуры. К настоящему времени уже выполнено более 45% запланированных работ. В парке сформированы и обустроены новые пешеходные дорожки, вдоль которых установлено современное освещение. Планируется установка малых архитектурных форм, а также высадка новых деревьев, цветников и газонов. В этом году на благоустройство парка было выделено порядка 50 млн рублей, задействованы все уровни бюджета – федеральный, краевой, городской.

Планы на будущее

Работы первого этапа планируется завершить до середины октября текущего года. Самые масштабные и интересные преобразования ждут парк в последующие годы.

2025 год: в следующем году планируется благоустроить зону, прилегающую к центральной аллее. Здесь появятся современные спортивные площадки, где жители смогут заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Центральной частью этой зоны станет новая площадь с оригинальной альпийской горкой и елкой.

2026 год: планируется завершить реконструкцию парка, создав спортивно-оздоровительную и культурно-просветительскую зону. Здесь появится амфитеатр, где можно будет проводить различные мероприятия, а также зоны для настольных игр и буккроссинга.

Как выглядит парк сейчас - в нашем фоторепортаже.