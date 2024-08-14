По дорожкам из серого кирпича. Как преображается парк имени Ленина в Барнауле
В парке уже можно гулять по удобным новым дорожкам
14 августа 2024, 07:00, ИА Амител
В 2024 году Барнаул приступил к масштабной реконструкции бывшего парка имени Ленина (или возможного Невского), одного из популярных мест отдыха горожан. Напомним, территория была выбрана барнаульцами для благоустройства в ходе общественного голосования в прошлом году, за нее отдали голос более 11 тысяч человек. Работы по реновации парка стартовали в мае в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
Что уже сделано?
На первом этапе благоустройства, который начался в этом году, основное внимание уделяется созданию удобной и безопасной инфраструктуры. К настоящему времени уже выполнено более 45% запланированных работ. В парке сформированы и обустроены новые пешеходные дорожки, вдоль которых установлено современное освещение. Планируется установка малых архитектурных форм, а также высадка новых деревьев, цветников и газонов. В этом году на благоустройство парка было выделено порядка 50 млн рублей, задействованы все уровни бюджета – федеральный, краевой, городской.
Планы на будущее
Работы первого этапа планируется завершить до середины октября текущего года. Самые масштабные и интересные преобразования ждут парк в последующие годы.
- 2025 год: в следующем году планируется благоустроить зону, прилегающую к центральной аллее. Здесь появятся современные спортивные площадки, где жители смогут заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Центральной частью этой зоны станет новая площадь с оригинальной альпийской горкой и елкой.
- 2026 год: планируется завершить реконструкцию парка, создав спортивно-оздоровительную и культурно-просветительскую зону. Здесь появится амфитеатр, где можно будет проводить различные мероприятия, а также зоны для настольных игр и буккроссинга.
Как выглядит парк сейчас - в нашем фоторепортаже.
08:17:57 14-08-2024
А много ли чести Ленину, чтобы его именем парк назывался? Может тогда лучше имени Навального?
08:45:38 14-08-2024
Гость (08:17:57 14-08-2024) А много ли чести Ленину, чтобы его именем парк назывался? Мо...
А что,Навальный жил,жив и дальше будет жить?У кого же такое в голове?)
08:43:40 14-08-2024
Сейчас идет реновация парка,через два года реконструкция завершится.Затем следует ожидать реинкорнации В.И.Ленина.
08:52:26 14-08-2024
Опять овноплитки накидал, которая через полгода развалится
09:05:29 14-08-2024
Гость (08:52:26 14-08-2024) Опять овноплитки накидал, которая через полгода развалится ...
Сомотря как их изготавливать.А вы уже в курсе?Сведения собрали?
09:53:08 14-08-2024
Гость (09:05:29 14-08-2024) Сомотря как их изготавливать.А вы уже в курсе?Сведения с... уоттакуот, сомотря, их и изготовливоють!
10:46:50 14-08-2024
Гость (09:53:08 14-08-2024) уоттакуот, сомотря, их и изготовливоють!... Какой остроумный. С утра литр принял?
09:13:54 14-08-2024
А мне нравится
12:21:54 14-08-2024
Что-то я не видел в парке обустроенного нового освещения!!!
12:45:11 14-08-2024
Еще не весь вырубили ? Недоработочка...Все абсолютно все нужно закатать в асфальт. Дорожки проложить между шириной с автомагистраль. Затем поставить скамейки и рядом клумбочку разбить..И детские площадки не забыть!
Жители города так мечтали о таком парке!!!
Когда же , наконец, закончится распил а этом городе. Люди хотели парк как кусочек природы.
Ландшафтный парк! Голосовали! И победил именно этот вариант..И что, где он?
13:52:16 14-08-2024
Гость (12:45:11 14-08-2024) Еще не весь вырубили ? Недоработочка...Все абсолютно все нуж...
не в асфальт, а в Алом, который дай бог зиму переживет